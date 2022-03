Polizei in Niedersachsen: 50 entlaufene Kühe lösen Einsatz aus

Eine Kuh steht vor einem Polizeiauto. Etwa 50 Kühe sind am Sonntagabend von einer Weide im (Landkreis Friesland ausgebüxt und haben sich auf den Weg in Richtung Wilhelmshaven gemacht.

Rund 50 Kühe sind am Sonntagabend von einer Weide in Roffhausen im Landkreis Friesland ausgebüxt und haben sich auf den Weg in Richtung Wilhelmshaven gemacht. Die Tiere seien unter anderem auf der Bundesstraße 210 unterwegs gewesen, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Auch der Bahnverkehr sei davon betroffen gewesen.

Nach mehreren Stunden hätten die Polizei, die Feuerwehr und der Besitzer alle Kühe jedoch wieder einfangen können. Zerstört hätten die Tiere auf ihrem Spaziergang nichts. Auch Verletzte habe es nicht gegeben.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei machte dieses Foto: Kühe vor einem Wohnhaus. Foto: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Brand in Therapie-Einrichtung in Klausheide – zwei Menschen in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einer Therapie-Einrichtung in Klausheide im Landkreis Grafschaft Bentheim sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden, ein weiterer schwer. Wie die Polizei mitteilte, war im Zimmer eines Bewohners der Einrichtung in der Nacht zum Montag aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Ein auf einen Rollstuhl angewiesener Mann sei von der Feuerwehr aus seinem Zimmer gerettet und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Laut Polizei erlitt er lebensgefährliche Brandverletzungen.

Die Feuerwehr habe außerdem zwei weitere Bewohner aus dem Gebäude gerettet. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, nach Angaben der Polizei besteht bei einem der beiden ebenfalls Lebensgefahr. Die anderen der insgesamt 30 Bewohner konnten die in einem ehemaligen Gutshaus gelegene Einrichtung unverletzt verlassen. Das Gebäude sei derzeit unbewohnbar, teilte die Polizei weiter mit. Erste Schätzungen zum Sachschaden belaufen sich auf 150.000 Euro.

Mehr aus der Region zwischen Harz und Heide lesen:

Mann bei Wohnungsbrand in Wilhelmshaven lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in seiner Wohnung ist in Wilhelmshaven ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Fußgänger am späten Sonntagabend im Vorbeigehen den Brandmelder gehört und daraufhin die Wohnungstür aufgebrochen. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten dann den Bewohner. Er sei mit einer starken Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Brandursache war zunächst unklar.

Brennende Autos vor Diskothek – 100 000 Euro Schaden

An einer Diskothek in Soltau (Landkreis Heidekreis) hat in der Nacht zum Montag ein Feuer einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war aus ungeklärter Ursache zunächst ein Auto vor der Diskothek in Brand geraten. Das Feuer habe dann auf ein weiteres Fahrzeug und auf den Dachstuhl der Diskothek übergegriffen. Diese war laut Polizei jedoch zu diesem Zeitpunkt geschlossen, sodass sich keine Menschen in dem Gebäude aufhielten. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 100.000 Euro.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de