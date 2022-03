Corona-Übergangsverordnung soll am Samstag in Kraft treten

Eine neue Corona-Übergangsverordnung für Niedersachsen soll am Samstag in Kraft treten. Das sagte eine Regierungssprecherin am Dienstag in Hannover. Am Donnerstag soll die Verordnung im Sozialausschuss des Landtags vorgelegt werden. Viele Details sind dazu noch nicht bekannt.

Nicht mehr enthalten sein sollen in dieser Übergangsverordnung demnach etwa Kontaktbeschränkungen für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Bislang dürfen diese sich in Niedersachsen bei privaten Zusammenkünften nur mit zwei Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen. Mit der Übergangsverordnung bis zum 2. April, mit der auch Niedersachsen eine Übergangsfrist des Bundes nutzt, werden laut Entwurf die meisten Regeln wie etwa die Maskenpflicht im Handel fortgeschrieben. Die vom OVG Lüneburg vorläufig gekippte Maskenpflicht in Diskotheken solle konkretisiert werden, hieß es am Dienstag: keine Pflicht zur Maske beim Sitzen und Speisen, wohl aber beim Tanzen. Doch noch laufen die Beratungen, auch im Sozialausschuss des Landtags an diesem Donnerstag. Auch im Fall der Diskotheken geht es aber nur um den Zeitraum bis zum 2. April.

Niedersachsen kritisiert Pläne des Bundes deutlich

Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen ab 20. März - also Sonntag dieser Woche - bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen; obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland so hoch ist wie noch nie in der Pandemie. Der Entwurf der Bundesregierung für die künftigen Regeln stieß in Niedersachsen auf deutliche Kritik. Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums sind in einem Entwurf des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes die Möglichkeiten festgehalten, dass Länder Übergangsregeln bis zum 2. April festlegen können. Davon will Niedersachsen Gebrauch machen, weitere Bundesländer haben es ebenfalls angekündigt. Nach dem 2. April müsste und will das Land, wenn nötig, für seine Verordnung die geplante „Hotspot“-Regelung nutzen, die der Bund im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz vorsieht. Eine Voraussetzung dafür wäre das Aufkommen einer gefährlichen Virusvariante – oder auch die drohende Überlastung der Krankenhauskapazitäten der jeweiligen „Gebietskörperschaften“. Über die „Hotspot“-Regelung könnten dann aber auch Maskentragen, Abstandsgebot sowie 3-G-Nachweise in Betrieben und Einrichtungen mit Publikumsverkehr vorgeschrieben werden. Auch Hygienekonzepte könnten weiter gefordert werden. Die Grundlage muss der Landtag – wie zuletzt auch – in einem Beschluss legen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte zu dem Entwurf jüngst gesagt, die Länder würden zahlreiche Handlungsmöglichkeiten verlieren. Die Regierungssprecherin sagte am Dienstag: „Wir haben immer noch die Hoffnung, dass es noch Nachbesserungen geben wird in diesem Bundesinfektionsschutzgesetz“. Allerdings gebe es „keinerlei Signale, dass es da noch Änderungen geben wird.“

