Falsche Impfpässe bei Klinik-Mitarbeitern und Friseuren gefunden

Wegen gefälschter Impfpässe ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover gegen eine Reihe von Verdächtigen, darunter vier ehemalige Klinik-Mitarbeiterinnen und mehrere Friseure. Insgesamt sind in den vergangenen 14 Tagen rund zwei Dutzend Wohnungen, Geschäftsräume und Fahrzeuge durchsucht worden, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten.

Eine 43-jährige Klinik-Angestellte soll im Dezember ihrem Arbeitgeber einen gefälschten Impfpass vorgelegt haben. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung stellte sich nun heraus, dass auch die Impfausweise ihrer beiden Kinder den Ermittlungen zufolge gefälscht waren. Ermittelt wird auch gegen drei 32, 51 und 57 Jahre alten Kolleginnen der Frau wegen gefälschter Impfpässe. Die vier Frauen seien inzwischen nicht mehr in dem Krankenhaus beschäftigt, hieß es. Seit diesem Mittwoch gilt die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht - Beschäftigte in Pflegeheimen und Krankenhäusern müssen gegen Covid-19 geimpft sein.

Nachweise zur Impfpassfälschung in Friseursalon gefunden

In einem Friseursalon in Hannover tauschten sich Mitarbeitende laut Polizei im Januar über den Handel mit gefälschten Impfpässen aus. Sie ahnten nicht, dass ein 24-jähriger Kunde im Laden Polizeibeamter war. In dem Salon wurden später ein gefälschter Pass sowie zwei Nachweise zum Erstellen von Impfzertifikaten entdeckt.

Wer amtliche Dokumente fälscht, muss mit empfindlichen Geldstrafen oder gar Freiheitsstrafen rechnen. Es drohten eine Vorstrafe und damit eine Eintragung im Führungszeugnis, warnten Polizei und Staatsanwaltschaft. Verurteilt wurde bereits unter anderem die 59-jährige Inhaberin eines Friseurgeschäfts, die zweimal mit einem „unrichtigen Attest“ zur Befreiung von der Maskenpflicht erwischt worden war. Sie erhielt eine Geldstrafe von 1800 Euro. Eine 26 Jahre alte Arzthelferin, die den Impfpass eines Bekannten aus Gefälligkeit gefälscht hatte, wurde laut Polizei zu einer Geldstrafe von 4200 Euro verurteilt

Drei Frauen sollen 16-Jährige lebensgefährlich verletzt haben

Im Vahrenwalder Park in Hannover sollen drei junge Frauen eine 16-Jährige attackiert und mit einem Stichwerkzeug lebensgefährlich verletzt haben. Anschließend seien sie am Dienstagabend aus der Grünanlage geflohen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Hinweise. Nach Zeugenaussagen sollen die Drei die 16-Jährige, die auf einer Parkbank saß, bedrängt haben. Bevor die Polizeistreifen vor Ort waren, rannten die Angreiferinnen weg.

Die Verdächtigen wurden als circa 19 Jahre alt beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu der Attacke oder den Täterinnen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter (0511) 109 5555 zu melden.

Autofahrerin übersieht Radfahrer - Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 73 Jahre alter Radfahrer in der Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 49 Jahre alte Autofahrerin den vorfahrtsberechtigten Radfahrer an einer Kreuzung in Bad Bentheim übersehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

87-Jähriger bedroht Ex-Partnerin mit Waffe - Polizei schießt ins Bein

Polizeikräfte haben einem 87-Jährigen in Lüneburg ins Bein geschossen, nachdem er seine ehemalige Partnerin und andere Bewohner auf dem Grundstück eines Wohngebäudes mit einer Waffe bedroht hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Senior aus dem Landkreis Lüneburg am Vormittag auf dem Grundstück erschienen und hatte die Langwaffe auf die Menschen gerichtet. Polizeikräfte des Einsatz- und Streifendienstes sowie spezialisierte Einsatzkräfte verletzten den Mann am Oberschenkel und machten ihn angriffsunfähig, wie es weiter hieß. Lebensgefahr bestand nicht.

