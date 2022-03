(Archivbild) Ein Wolf spaziert in einem Tierpark durch sein Gehege. In Niedersachsen hat ein Gericht entschieden, zwei Wolfsabschüsse zu stoppen. Umweltminister Lies prüft, ob Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss eingelegt wird.

Wolf in Niedersachsen Wolfs-Abschüsse in Niedersachsen aufgehalten

Zwei Eilanträge gegen Wolfstötungen in Niedersachsen sind vor Gericht erfolgreich gewesen. Die Ausnahmegenehmigungen für Abschüsse in den Niedersächsischen Orten Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) und Garlstedt (Landkreis Osterholz) sind nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Oldenburg „voraussichtlich rechtswidrig“. Die zuständige Kammer gab am Dienstag den Anträgen auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes statt.

Die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe und der Freundeskreis freilebender Wölfe hatten dem Gericht zufolge jeweils Widerspruch eingelegt. Bei der Erlaubnis sei soweit ersichtlich erstmals in Deutschland sowohl auf die „Individualisierung eines schadensverursachenden Wolfs“ als auch auf eine „klare Zuordnung der Schäden zu einem bestimmten Rudel“ verzichtet worden, hieß es unter anderem zur Begründung.

Umweltminister Lies will Beschluss des Gerichts prüfen lassen

„Wir sind von der Richtigkeit unseres bisherigen Vorgehens überzeugt“, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) der Nordsee-Zeitung in Bremerhaven am Mittwoch. Die Notwendigkeit zu handeln sei angesichts der Rissereignisse in diesem Winter in den Landkreisen Cuxhaven und Osterholz groß. „Wir werden uns daher den Beschluss genau anschauen und prüfen, ob wir gegen diesen Beschwerde einlegen“, sagte Lies der Zeitung.

dpa

