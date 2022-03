Großbrand in Tierstall bei Hannover – Trächtige Stute gestorben

Ein Großbrand hat in Alvesrode südlich von Hannover eine Scheune und ein Wohnhaus zerstört. Eine Person sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Mindestens zwei weitere Menschen erlitten einen Schock. Das Feuer brach in der Nacht zu Samstag im Stall aus und breitete sich rasant aus, wie die Einsatzkräfte weiter mitteilten.

In dem Gebäude lagerten Stroh und Heu. Eine tragende Stute konnte den Flammen nicht mehr entkommen. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über. Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren und das Technische Hilfswerk beteiligten sich an der Brandbekämpfung. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Es war nicht das einzige Blaulicht-Ereignis, von dem Einsatzkräfte in Niedersachsen am Samstag berichten.

Lagerhalle in Cuxhaven brennt - halbe Million Euro Schaden

Bei einem Brand mehrerer Fahrzeuge und einer Lagerhalle in Cuxhaven ist ein Sachschaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war am Freitagnachmittag ein Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Das Feuer griff auf die angrenzende Lagerhalle und einen Lkw über. Dabei wurden auch ein Carport und weitere Fahrzeuge zerstört, hieß es. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Über hundert Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die gute Nachricht: Feuerwehr rettet vier Kühe aus Jauchegrube

Doch es gab nicht nur schlechte Nachrichten: In Ostfriesland hatte die Feuerwehr einen ungewöhnlichen Einsatz mit Happy End. Die Einsatzkräfte haben in der Nacht zum Samstag vier Kühe aus einer Jauchegrube gerettet. Die Tiere seien auf einem Bauernhof in Nortmoor (Landkreis Leer) durch den Holzboden gebrochen und in die Jauche gefallen, teilte die Polizei mit.

Eine Tierärztin habe die Rettung zwischen 22.00 Uhr und 1.00 Uhr morgens begleitet. Der Einsatz der Feuerwehren aus Jümme und Leer sei vorbildlich gewesen. dpa

