Radfahrer tödlich verletzt nach Zusammenstoß mit LKW in Zeven

Beim Zusammenstoß mit einem Milchlastwagen ist ein 58 Jahre alter Radfahrer in Zeven im Landkreis Rotenburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann am Dienstag eine Straße überqueren. Nach ersten Erkenntnissen achtete er dabei nicht auf den vorfahrtsberechtigten Milchlastwagen eines 40 Jahre alten Fahrers. Der Lastwagen erfasste den Radfahrer. Der 58-Jährige wurde tödlich verletzt und starb am Unfallort.

Auto prallt gegen Baum - 20-Jähriger eingeklemmt

in 20-Jähriger ist mit einem Auto auf der Bundesstraße 70 bei Meppen (Emsland) gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Weitere Details blieben am Mittwochmorgen unklar.

Geschäft in Quakenbrück brennt - Anwohner warnen sich rechtzeitig

Ein Ladengeschäft in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zum Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Mehrere Menschen aus darüber liegenden Wohnungen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Viele hatten sich ihm zufolge gegenseitig gewarnt, nachdem es einen lauten Knall gegeben hatte.

Durch den Brand in dem orientalischen Verbrauchermarkt im Erdgeschoss gab es im dreigeschossigen Mehrparteienhaus eine starke Rauchentwicklung. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Löscharbeiten seien inzwischen abgeschlossen. Details zur Brandursache blieben zunächst unklar. dpa

