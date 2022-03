Osterurlaub: ADAC prognostiziert volle Autobahnen

Hannover. Am 4. April beginnen die Osterferien. An welchen Tagen es auf den Straßen am vollsten werden dürfte, lesen Sie hier.

Die am 4. April in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein beginnenden Osterferien werden nach Einschätzung des ADAC vom kommenden Wochenende an vielerorts zu Staus auf den Autobahnen führen. Während der traditionelle Osterreiseverkehr 2021 wegen des Corona-Lockdowns ausgeblieben sei, seien in diesem Jahr die meisten Corona-Regeln gefallen. „Auch wenn Fliegen und Bahnfahren dadurch wieder einfacher möglich sind, dürfte der eigene Pkw auch 2022 bei vielen Menschen die erste Wahl bleiben“, vermutete der ADAC in einer Pressemitteilung am Mittwoch.

Besonders voll werde es erfahrungsgemäß an den Samstagen sowie am Gründonnerstag (14. April). Lange Staus drohten aber nicht nur wegen des hohen Verkehrsaufkommens, sondern auch wegen zahlreicher Autobahn-Baustellen. Stau-Klassiker gibt es viele. Der ADAC nannte unter anderem die A1 Osnabrück-Bremen zwischen Bramsche und Rastplatz Vörden, zwischen Neuenkirchen/Vörden und Rastplatz Holdorf und zwischen Bremen/Brinkum und Bremer Kreuz in beiden Richtungen.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weiteres zu den Oster-Feiertagen:

Auch auf der A7 dürfte es voll werden

Verkehrsbehinderungen werden zudem erwartet auf der A7 Hannover – Kassel zwischen der Anschlussstelle Seesen und Echte in beiden Richtungen sowie Hildesheim und Bockenem in beiden Richtungen. Auch auf der A27 Bremerhaven – Bremen zwischen Uthlede und Bremen-Nord und der A28 Leer – Oldenburg zwischen Oldenburg-Wechloy und Dreieck Oldenburg-West (beide Richtungen) kann es zu Staus kommen.

Die Niederlassung Westfalen der Autobahngesellschaft des Bundes verzichtet nach Möglichkeit auf die Einrichtung von Tagesbaustellen an den Ferienwochenenden ab Freitag mittags. „Damit wollen wir dafür sorgen, dass Urlauber möglichst staufrei in die Ferien starten können“, sagte Niederlassungsdirektorin Elfriede Sauerwein-Braksiek. Sie empfahl aber dennoch, nicht direkt am Freitag oder Samstag in den Urlaub zu fahren: „Beginnen Sie Ihre Reise am besten erst am Sonntag, wenn sich der Verkehr beruhigt hat.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de