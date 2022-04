Tödlicher Unfall – 75-Jähriger versinkt mit Traktor in Güllegrube

Ein 75-Jähriger ist im Heidekreis mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Der Mann war am Donnerstag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Walsrode in eine Güllegrube geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mitteilte. Anwohner bemerkten das Unglück und alarmierten die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr eintraf, war der Traktor bereits fast vollständig in der Gülle versunken. Mit einem Radlader und einem weiteren Traktor wurde das Fahrzeug aus der Grube gezogen. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.

Großbrand in Oldenburg: Flammen schlagen meterhoch aus Lagerhalle

Rauchwolken über der Stadt Oldenburg: Ein Großbrand in einem Reifenlager in einem Gewerbegebiet hält sämtliche Feuerwehren der Stadt in Atem. Das gesamte Stadtgebiet liege unter der Rauchwolke, die Flammen schlügen meterhoch aus der Halle und ein massiver Rauchpilz stehe über der Autowerkstatt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Es habe Dutzende Notrufmeldungen gegeben, auch die freiwilligen Feuerwehren seien im Einsatz. Die Lagerhalle brenne in voller Ausdehnung, verletzt worden sei aber bislang niemand. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Die Polizei sperrte nach Angaben einer Sprecherin eine Straße, um die Löscharbeiten zu erleichtern. Die Menschen in der Stadt seien aufgerufen worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Aufgelaufene Fähre vor Wangerooge wieder frei – Schaden am Schiff

Die vor der Nordseeinsel Wangerooge auf Grund gelaufene Fähre ist wieder frei und liegt nun im Hafen der ostfriesischen Insel. Das Fahrgastschiff sei mit dem Hochwasser in der Nacht zum Freitag wieder freigekommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Freitag, die den Fährverkehr zwischen Wangerooge und Harlesiel betreibt. Am Schiff sei ein Schaden festgestellt worden. Dieser müsse nun weiter begutachtet und wahrscheinlich in einer Werft repariert werden.

Laut der Bahnsprecherin sei die Fähre auf Grund gelaufen, da die Hafeneinfahrt versandet war. Die Wasserschutzpolizei nahm Ermittlungen auf, machte zunächst aber keine Angaben zur Ursache. Die 95 Passagiere der Fähre wurden mit Hilfe der Besatzung bereits am Donnerstagabend an Land gebracht, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven bereits am Donnerstagabend mitteilte. Die Passagiere verließen das Schiff über eine Leiter. Wegen der Versandung der Hafeneinfahrt und des Ausfalls des Fahrgastschiffes kommt es am Freitag und in den kommenden Tagen zu Änderungen im Fahrplan des Fährverkehrs, wie die Bahn mitteilte.

