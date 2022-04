Harz-Urlauber sollen bei der Anreise auf Bus und Bahn setzen

Braunlage. Viele Deutsche reisen mit dem Auto in den Urlaub. Das führt zu Staus und Umweltbelastungen. Im Harz will das der Landkreis Goslar nun ändern.

Der Harz: Das höchste Gebirge in Norddeutschland

Mit einem Projekt in Braunlage will der Landkreis Goslar klimafreundliche Anreisemöglichkeiten für Urlaubsorte untersuchen. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, soll nach Möglichkeiten zur An- und Abreise mit Nahverkehrsmitteln gesucht werden. Im Mittelpunkt stünde dabei vor allem der Weg von der Endhaltestelle bis zur Unterkunft.

Zunächst soll nun das bisherige Nahverkehrsangebot in Braunlage im Harz unter die Lupe genommen werden. Hotels sollen Gäste zudem auf bereits vorhandene Angebote hinweisen. Dazu seien auch Workshops geplant, sagte die Landkreis-Sprecherin. „Aktuell sind bereits viele Unterkünfte in Braunlage von den dortigen Haltestellen aus gut zu Fuß erreichbar.“ In Zukunft sei darüber hinaus eine weitere Vernetzung durch Shuttle-Transfers, E-Lastenräder oder veränderte Buslinien denkbar.

Touristen können im Harz einige Buslinien bereits jetzt kostenlos nutzen

Dadurch erhofft sich der Landkreis eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. So solle ein Beitrag zur Verkehrswende geleistet werden, sagte die Sprecherin. Sensible Naturräume, etwa im Nationalpark Harz, sollen zudem durch weniger Staus in der Urlaubssaison entlastet werden.

Mit dem Hatix-Ticket versucht der Harz bereits, Urlauber zu einer geringeren Nutzung des Autos während ihres Aufenthaltes zu bewegen. Touristen, die in teilnehmenden Harz-Regionen ihr Hotel beziehen, können während ihres Urlaubs kostenlos ausgewählte Buslinien benutzen. Der Landkreis Goslar möchte nun, dass die Gäste schon bei der Anreise auf ihr Auto verzichten.

