Glätteunfälle in Niedersachsen – zwei Tote, mehrere Verletzte

Osnabrück. Glatte Straßen haben am Wochenende für schwere Verkehrsunfälle in Stadt und Landkreis Osnabrück gesorgt. Zwei junge Frauen kamen ums Leben.

Feuerwehr und Polizei steht neben den Trümmern von zwei Fahrzeugen nach dem tödlichen Unfall bei Bad Essen. In mehreren Regionen Deutschlands ist es in der Nacht zum Sonntag und am frühen Morgen zu Glätteunfällen gekommen.

Hagelschauer und Straßenglätte haben am Samstag und Sonntag zu mehreren schweren Verkehrsunfällen im Raum Osnabrück geführt. Zwei junge Frauen kamen am Sonntagmorgen bei einem Unfall mit zwei Autos in Bad Essen ums Leben, sagte ein Sprecher der Osnabrücker Polizei. Eine 22-Jährige verstarb noch am Unfallort, eine 21-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Eine dritte Mitfahrerin sowie die Fahrerin des anderen Wagens wurden schwer verletzt.

In der Gemeinde Bohmte kam nach Angaben der Polizei wenig später ein Auto von der glatten Straße ab und prallte gegen eine Außenschutzplanke. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Auch auf der A1 im Landkreis Osnabrück gab es am Sonntag mehrere Glätteunfälle.

Bereits am Samstag hatten „extreme Hagelschauer“ in und um Osnabrück für schwere Verkehrsunfälle gesorgt, wie die Polizei mitteilte. So wurden auf der A1 nahe Wallenhorst zwei Menschen schwer verletzt. Die 57-jährige Frau und der 62-jährige Mann waren mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten. Das Auto überschlug sich vermutlich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Auch auf der A33 kam es auf der hagelglatten Fahrbahn zu einem Unfall zweier Autos, bei dem sich ein Kind schwere Verletzungen zuzog.

Drei Menschen wurden zudem auf der Bundesstraße 214 zwischen Ankum und Schwagstorf leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte sich ihr Auto überschlagen und kam schließlich auf einem Acker zum Liegen. Lesen Sie auch: Unfall auf der A2 bei Peine – Rettungshubschrauber im Einsatz

Polizei findet statt Warndreieck 181 Flaschen mit Alkohol

Überraschender Fund bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 im Landkreis Rotenburg: Im Kofferraum eines 47 Jahre alten Autofahrers nahe Elsdorf haben Beamte der Autobahnpolizei statt Verbandskasten und Warndreieck zahllose Flaschen mit hochprozentigem Inhalt gefunden.

Auch im Fußraum der Rückbank lagen Flaschen, insgesamt wurden am Freitagabend 181 Flaschen unterschiedlichster Marken im Wert von 2500 Euro gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zur Herkunft hätten weder der Fahrer noch der 27 Jahre alte Beifahrer schlüssige Angaben machen oder Kaufbelege vorlegen können. Das vermutliche Diebesgut wurde beschlagnahmt.

Der 47-Jährige aus Pinneberg und sein Beifahrer sind der Polizei den Angaben zufolge keine Unbekannten – vielmehr seien sie bei Polizei und Staatsanwaltschaft wegen ähnlicher Straftaten aus der Vergangenheit „hinlänglich bekannt“, wie es weiter hieß.

Wertvolles Pferd aus Reitstall in Buxtehude gestohlen

Ein wertvolles Pferd ist in Buxtehude (Landkreis Stade) aus einem Reitstall gestohlen worden. Der Wert des Hengstes wird nach Angaben des Besitzers mit etwa 100.000 Euro angegeben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Familie des Reitstallbesitzers sei in der Nacht durch laute Geräusche aus dem Stall wach geworden – wie sie daraufhin feststellte, waren vier Pferdeboxen geöffnet, drei Tiere liefen im Stall umher.

Das vierte Pferd, „ein preisgekrönter schwarz-brauner Hannoveraner mit weißen Fesseln“, war laut Polizei offenbar von Unbekannten aus dem Stall über die Straße geführt worden. Anschließend wurde das Tier vermutlich mit einem passenden Pferdeanhänger abtransportiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

82-Jährige stürzt von Pedelec – lebensgefährlich verletzt

Ein 82-Jährige ist in Osterwald (Landkreis Grafschaft Bentheim) von ihrem Pedelec gestürzt und hat sich lebensgefährlich am Kopf verletzt. Sie wurde am Samstag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau habe sich in ihrer Einfahrt zu ihrem Mann umdrehen wollen und dabei die Kontrolle über das Rad mit Elektromotor verloren, sagte ein Polizeisprecher.

