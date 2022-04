44-Jähriger bei Zimmerbrand in Nordhorn lebensgefährlich verletzt

Die Feuerwehr musste einen Mann in Nordhorn aus seinem Schlafzimmer retten, da ein Mehrfamilienhaus in Flammen stand.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordhorn ist ein 44-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann musste am Donnerstag von Einsatzkräften aus dem Schlafzimmer der Dachgeschosswohnung gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Dort hatte aus bislang ungeklärter Ursache eine Matratze angefangen zu brennen. Durch eine Rauchgasvergiftung wurde zudem ein 53-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Die restlichen Bewohner konnten das Haus unbeschadet verlassen.

Die betroffene Wohnung ist nach Angaben der Polizei vom Freitag derzeit nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 25 000 Euro. Nun ermittelt die Polizei.

Zehn Verletzte nach Unfällen auf der A31

Bei mehreren Unfällen auf der Autobahn 31 bei Emsbüren (Emsland) sind zehn Menschen in der Nacht zu Karfreitag verletzt worden. Zunächst war ein Fahrer zwischen dem Schüttorfer Kreuz und der Anschlussstelle Emsbüren mit seinem Wagen auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann sei vermutlich alkoholisiert gewesen. Bei der Unfallaufnahme kam es dann zu einem Folgeunfall.Ein Mensch wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Unter den Verletzten seien auch Kinder, sagte der Sprecher. Zunächst war unklar, wie viele Fahrzeuge insgesamt an den Unfällen beteiligt waren. Die zunächst gesperrte A31 in Richtung Norden wurde am frühen Freitagmorgen wieder freigegeben, wie es hieß.

Mehrere Autos bei Brand in Hannover beschädigt

Im Stadtteil Kleefeld in Hannover haben in der Nacht zum Freitag mehrere Autos gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache war zunächst ein einzelner Wagen in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Im weiteren Verlauf seien dann insgesamt sieben Autos von den Flammen beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

dpa

