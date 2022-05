Sechs Verletzte bei Unfall in Hildesheim - darunter drei Kinder

In dem Wagen, den eine Frau beim Wenden in Hildesheim übersehen hat, saßen drei Kinder im alter von vier und zwei Jahren, sowie sieben Monaten (Symbolbild).

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Hildesheim am Sonntagmittag gegen 14.15 Uhr verletzt worden. Unter den Verletzten waren drei Kinder, wie die Polizei mitteilte. Eine 50-jährige Autofahrerin hatte bei einem Wendemanöver einen daneben fahrenden Wagen übersehen, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Die Frau wurde ebenso verletzt wie die 58-jährige Fahrerin des anderen Wagens, ihre 34 Jahre alte Tochter und deren Kinder im Alter von vier und zwei Jahren sowie sieben Monaten. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Von schwerwiegenden Verletzungen war zunächst nicht auszugehen.

Auto prallt gegen Baum - Drei Teenager verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Teenagern hat einen Großeinsatz der Feuerwehr im Landkreis Nienburg/Weser ausgelöst. Ein Auto war am Sonntag nahe Nienburg auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich gegen einen Baum gekracht, wie die mit 60 Kräften angerückte Feuerwehr mitteilte. Der 18-jährige Fahrer musste mit Spezialgerät aus dem Wrack befreit werden. Er und seine ebenfalls schwer verletzte 16-jährige Beifahrerin wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Ein 16-Jähriger wurde leicht verletzt per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Blaulicht-News aus Niedersachsen:

Großeinsatz in Osnabrück wegen Kohlenmonoxid-Austritt

Wegen des Austritts von Kohlenmonoxid hat die Feuerwehr in Osnabrück am Sonntagabend zwölf Menschen aus einer Wohnung gerettet. Ein vier Jahre altes Kind sei kurz bewusstlos gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es gehe ihm nun aber schon wieder besser. Ob weitere Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Alle Betroffenen wurden noch vor Ort versorgt und untersucht. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort, die Straße wurde gesperrt. Die Polizei sprach von einem “nicht unerheblichen Ausstoß von Kohlenmonoxid“. Wie es dazu kam, war aber zunächst unklar.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de