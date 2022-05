Mit dem 9-Euro-Ticket kann man zwischen Juni und August in ganz Deutschland mit dem Nahverkehr fahren. Wo man das Ticket kaufen kann und was beachtet werden sollte, zeigt das Video.

ÖPNV in Deutschland Verkauf des 9-Euro-Tickets beginnt heute in Niedersachsen

Die 9-Euro-Monatstickets für Bus und Bahn gehen vielerorts am Montag in den Vorverkauf - auch in Niedersachsen und Bremen. Unter anderem beim Verkehrsverbund GVH in der Region Hannover, beim Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und beim Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) sind die Tickets dann erhältlich. Gültigkeit haben sie allerdings erst vom 1. Juni an. Für den gesamten Zeitraum von Juni bis August kosten die Tickets 27 Euro.

Reisende können das vergünstigte Angebot bundesweit im Nah- und Regionalverkehr nutzen. Die Bundesregierung hatte die Einführung des Tickets beschlossen, um Pendler angesichts der gestiegenen Energiekosten zu entlasten, den Nahverkehr attraktiver zu machen und gleichzeitig im Vergleich zum Autofahren das Klima zu schonen.

dpa

