Hameln. Ein Autofahrer ist in Hameln gegen einen Baum geprallt und wurde eingeklemmt. Auf der A7 gibt es drei Verletzte. Blaulicht-News aus Niedersachsen.

Wann Feuerwehr, Polizei und Co. Blaulicht einsetzen dürfen

Wann Feuerwehr, Polizei und Co. Blaulicht einsetzen dürfen

Blaulicht Niedersachsen 22-Jähriger prallt in Hameln gegen Baum – im Auto eingeklemmt

Ein 22-Jähriger ist in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und musste anschließend von der Feuerwehr befreit werden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in der Nacht zum Dienstag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen sei frontal gegen einen Baum geprallt und auf die Seite gekippt. Dabei wurde der 22-Jährige im Auto eingeklemmt. Die Rettung durch die Feuerwehr war nach Angaben der Polizei langwierig, weil der Unfallwagen zwischen dem Baum und einem Graben schwer zugänglich war. Schließlich wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auffahrunfall an Stauende auf A7 - drei Verletzte

Auf der Autobahn 7 wurden nahe Soltau (Heidekreis) drei Menschen bei einem Auffahrunfall verletzt. Wie Polizei mitteilte, ist ein Autofahrer am Montagnachmittag in Fahrtrichtung Hannover an einem Stauende auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren. Beide Insassen des Pkw seien bei dem Unfall verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Fahrer des Sattelzugs wurde laut Polizei ebenfalls leicht verletzt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Feststeckender Mann nach 45 Minuten aus dem Watt gerettet

Die Feuerwehr hat einen im Watt feststeckenden Mann nach 45 Minuten gerettet. Der 50-Jährige war am Montagnachmittag südöstlich der Insel Baltrum bis zu den Oberschenkeln im Schlick eingesunken, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Frau des Mannes alarmierte den Notruf, nachdem sich der 50-Jährige bei ihr gemeldet hatte.Feuerwehrleute machten den feststeckenden Mann mit einem Fernglas aus. Er befand sich den Angaben nach zehn Gehminuten vom Ufer entfernt. Die Retter zogen ihn mit einer speziellen Trage aus dem Watt. «Gehen Sie niemals allein ins Watt hinaus, die Geschwindigkeit des auf- und ablaufenden Wassers wird unterschätzt», betonte ein Feuerwehrsprecher. Auflaufendes Wasser hätte in diesem Fall zu einem Unglück führen können.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de