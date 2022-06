Niedersachsen: Lkw-Fahrer fährt auf Wohnmobil – fünf Verletzte

Ein Lastwagen ist am Donnerstagabend auf der A1 offenbar ungebremst in ein Wohnmobil gefahren.

Bei einem Verkehrsunfall bei Emstek im Landkreis Cloppenburg auf der Autobahn 1 sind fünf Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Lkws wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Er fuhr am Donnerstagabend nahezu ungebremst auf ein Wohnmobil, das am Stauende stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Wohnmobil vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn geschoben.

Anschließend prallte der Lkw auf dem rechten Fahrstreifen mit einem langsam fahrenden Auto zusammen, das vor dem Wohnmobil war. Die Fahrerkabine des Lkws wurde durch die Kollision stark beschädigt. Die Stahlplatten auf der Ladefläche durchdrangen die Wand des Sattelanhängers und schoben sich zwischen Fahrerkabine und Fahrgestell. Hierdurch kippte die Kabine leicht nach vorne.

Der Lkw-Fahrer verließ die Fahrerkabine schwer verletzt. Ein Ehepaar im Alter von 62 und 65 Jahren, welches im Wohnmobil gefahren ist, erlitt leichte Verletzungen. Ein Ehepaar im Alter von 43 Jahren, das sich im Auto befunden hat, wurde ebenfalls leicht verletzt.

Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die A1 wurde in Richtung Hamburg ab der Anschlussstelle Cloppenburg gesperrt.

Unfall auf A29 im Bereich Großenkneten fordert zwei Schwerverletzte

Ein 51-Jähriger ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 29 im Bereich Großenkneten im Landkreis Oldenburg von der Fahrbahn abgekommen und in einen Strauch gefahren. Der Fahrer sowie sein 49 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Donnerstag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein dritter 49 Jahre alter Mitfahrer erschien zunächst unverletzt. Alle drei Männer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Sekundenschlaf zu dem Unfall geführt hat. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Fußgänger am Stader Bahnhof von Bus angefahren und schwer verletzt

Am Bahnhof von Stade ist ein Fußgänger von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag, als ein 43-Jähriger vor einem anfahrenden Linienbus an einen Fußgängerüberweg plötzlich die Straße überquerte. Der Busfahrer legte den Angaben zufolge noch eine Vollbremsung hin, fuhr den Mann mit seinem Fahrzeug aber an. Dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise.

Norderney: Feuerwehr rettet Verletzten aus Baugrube

Aus einer Baugrube hat die Feuerwehr auf der Insel Norderney einen verletzen Mann gerettet. Er sei per Rettungshubschrauber in eine Klinik auf dem Festland gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Nach Angaben der Feuerwehr stürzte der Mann in der Nacht zum Freitag aus einer Höhe von etwa fünf Metern in die Grube an einer Baustelle eines Hotels. Per Drehleiter sei der 1975 geborene Mann geborgen und dann dem Rettungsdienst übergeben worden.

Landkreis Stade: Unbekannte stehlen 800 Liter Diesel aus Lastwagen

Unbekannte Sprit-Diebe haben in Estorf im Landkreis Stade rund 800 Liter Diesel gestohlen. Der oder die Täter hätten den Tankdeckel eines auf dem Gelände eines Sportplatzes abgestellten Lastwagens aufgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann zapften sie am Donnerstag Dieselkraftstoff ab und richteten damit einen Schaden von etwa 1.600 Euro an. Die Unbekannten hatten für den Abtransport nach Einschätzung der Polizei einen passenden Anhänger oder ein entsprechendes Fahrzeug dabei.

dpa

