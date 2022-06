Auto prallt gegen Traktor – sechs Menschen verletzt

Stark zerbeult steht das Unfallauto neben dem Traktor mit Feldspritze. Bei dem Zusammenprall sind fünf Menschen in dem Auto schwer verletzt worden. Die Treckerfahrerin erlitt leichte Verletzungen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover. Der Wagen war am Montagabend auf einer Landstraße unterwegs, als er gegen den Trecker fuhr.

Bei einem Zusammenprall mit einem Traktor in Springe nahe Hannover sind fünf Menschen in einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Die Autoinsassen wurden teilweise aus dem Auto geschleudert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 47 Jahre alte Treckerfahrerin blieb bei dem Unfall am Montagabend unverletzt.

Die 20 Jahre alte Autofahrerin fuhr auf einer Landstraße aus noch ungeklärter Ursache gegen den Trecker. Sie wurde durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Unter den fünf Autoinsassen waren zudem je zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche. Sie wurden alle mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 22.000 Euro und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Landstraße 422 mehrere Stunden voll gesperrt.

Motorradfahrer nach Unfall bei Hildesheim in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall hat sich ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 24-Jährige kam am späten Montagabend in einer langgezogenen Kurve einer Landstraße in der Gemeinde Diekholzen (Kreis Hildesheim) von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Der Mann aus Hannover war mit einem 18-Jährigen unterwegs, der ebenfalls ein Motorrad fuhr. Er blieb unverletzt. Das Motorrad des 24-Jährigen erlitt einen Totalschaden. Wegen der Unfallaufnahme und Behandlungen des Verletzten war die Landstraße 460 für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls.

