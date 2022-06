13-Jährige starb bei Verkehrsunfall – Autofahrer flüchtet zu Fuß

Celle. Im Kreis Celle ist es am Freitagabend zu einer Kollision gekommen. Die Polizei sucht jetzt nach einem beteiligten Autofahrer, der zu Fuß flüchtete.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 214 in Hambühren ist ein 13 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Celle am Samstag mitteilte, wollte ein 41-Jähriger am späten Freitagabend mit seinem Fahrzeug nach links auf die Bundesstraße einbiegen, als es zum Zusammenprall mit einem größeren Auto kam.

Der 41-Jährige, seine 44 Jahre alte Beifahrerin und eine 15-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 13-Jährige, die sich ebenfalls in dem Auto des 41-Jährigen befand, starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer kommt aus Wunstorf bei Hannover und ist der Vater des Mädchens, wie eine Sprecherin bestätigte.

Polizei sucht nach dem Fahrer des zweiten Unfallautos

Der Fahrer des zweiten Autos flüchtete. Seinen Wagen mit Celler Kennzeichen ließ er zurück. Auch ein Polizeihubschrauber konnte den Mann nicht aufspüren. Die genaue Unfallursache sei noch unklar, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an. Die Polizei Celle bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des unfallflüchtigen Fahrers oder zum Unfallhergang machen können, sich unter (05141) 277215 zu melden.

