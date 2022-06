Wennigsen. In einem Haus in der Region Hannover wurden die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Polizei Niedersachsen Zwei Leichen in Wennigsen am Deister gefunden – Polizei ermittelt

Die Polizei hat in einem Haus in Wennigsen am Deister (Region Hannover) zwei Tote entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, beide dem Anschein nach in ihren 50er Jahren, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um ein Tötungsdelikt, ein erweiterter Suizid sei nicht auszuschließen, sagte der Sprecher. Den Angaben nach hatte ein Arbeitskollege nach dem Mann schauen wollen und die Polizei gerufen, als niemand öffnete. Die Kriminalpolizei suche in dem Einfamilienhaus im Ortsteil Holtensen nach Spuren.

