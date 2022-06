Tödlicher Unfall – 19-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Aurich. Der Unfall ereignete sich im Kreis Aurich. Der 19-Jährige starb noch am Unfallort. Außerdem brannte in dem Landkreis ein Gästehaus.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Wildunfall in Hagermarsch (Landkreis Aurich) ums Leben gekommen. Die Maschine des 19-Jährigen war am Montagabend mit einem Reh auf der Straße zusammengeprallt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Brand in Gästehaus im Landkreis Aurich – 300.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Gästehauses in Leezdorf (Landkreis Aurich) ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von 300.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei konnten alle Feriengäste die Unterkunft in der Nacht zum Dienstag unverletzt verlassen. Das Feuer sei gelöscht worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Nun werde die Ursache ermittelt.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Zwei leicht verletzte Kinder nach Schulbus-Unfall

Beim Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Transporter in Sarstedt sind zwei Kinder leicht verletzt worden. Der Unfall im Ortsteil Hotteln (Landkreis Hildesheim) ereignete sich bereits am Montagmittag, wie die Polizei mitteilte. In dem Bus sollen zwischen 20 und 30 Kinder gesessen haben, die bei der Unfallaufnahme bereits ausgestiegen waren. Später seien zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren als leicht verletzt gemeldet worden, da sie über Schmerzen infolge des Unfalls klagten, hieß es.

Die Polizei bittet weitere Eltern, sich zu melden, falls sich deren Kinder auch verletzt haben sollten. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Lieferwagen rückwärts aus einer Hofeinfahrt gefahren. Der 53-jährige Busfahrer habe nicht mehr bremsen können, so dass es zu der Kollision kam.

dpa

