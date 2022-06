Auto fährt gegen Krankenfahrstuhl – 82-Jähriger stirbt

Ein 82 Jahre alter Mann ist in einem Krankenhaus gestorben, nachdem er in einem Krankenfahrstuhl mit einem Transporter kollidierte. Der 70 Jahre alter Fahrer des Transporters wollte am Donnerstag in Lehrte bei Hannover rechts in eine Straße abbiegen und hielt zunächst, wie die Polizei mitteilte. Beim Anfahren kollidierte er dann aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Krankenfahrstuhl, der dadurch mit dem 82-Jährigen umkippte. Der Mann erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen, hieß es. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in eine Klinik, wo er später starb. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und sucht Zeugen.

Verdacht wegen gefälschter Impfpässe: Polizei durchsucht Objekte

Wegen des Verdachts gefälschter Impfpässe hat die Polizei Wohn- und Geschäftshäuser in Cloppenburg, Garrel, Friesoythe, Petersdorf, Sedelsberg und Edewecht durchsucht. Neun Personen im Alter von 22 bis 49 Jahren stehen im Verdacht, in der Vergangenheit bei einem 38-Jährigen aus Westoverledingen gefälschte Dokumente erworben zu haben, wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Donnerstag nach der Aktion am Dienstag mitteilte.

Der 38-Jährige steht bereits seit Anfang des Jahres im Verdacht der Urkundenfälschung. Die Auswertung von Beweismaterial brachte die Ermittler auf die Spur weiterer Mittäter und Abnehmer.

Bei einer der Durchsuchungen fiel zudem ein 29-jähriger Bremer auf, der einen gefälschten Führerschein bei sich hatte. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass er zur Fahndung wegen Verbüßung einer Freiheitsstrafe ausgeschrieben war. Er wurde in eine JVA gebracht.

15-Jähriger von Jugendlichen mit Schlagring und Fäusten verletzt

Jugendliche haben in Bremen einen 15-Jährigen mit Faustschlägen und einem Schlagring angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei sucht nach den Angreifern, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Demnach hielt sich der 15-Jährige am frühen Mittwochabend mit Freunden an einer Haltestelle in Bremen-Blockdiek auf, als er von einer Gruppe älterer Jugendlicher aufgefordert worden sei, seine Sachen herauszugeben. Als der 15-Jährige abgelehnt habe, hätten zwei Angreifer mit den Fäusten gegen seinen Kopf geschlagen. Ein weiterer Jugendlicher prügelte laut der Mitteilung mit einem Schlagring auf den Jungen ein.

Der 15-Jährige kam den Angaben zufolge mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf in eine Klinik. Die Angreifer flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

