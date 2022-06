Hannover. In Hannover wird ein Mensch womöglich lebensgefährlich verletzt, in Bad Harzburg eine Radlerin angefahren. Der Polizei-Überblick.

Für einen 25-Jährigen in Hannover besteht womöglich Lebensgefahr, nachdem er von einem 16-Jährigen im Streit mit einem Messer angegriffen worden war (Symbolbild).

Polizeiüberblick Niedersachsen Streit in Hannover – 16-Jähriger sticht mit Messer zu

Von diversen Delikten und Vorfällen berichtet die Polizei in Niedersachsen am Sonntag. Wir fassen die wichtigsten Meldungen zusammen.

Ein 25-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung mit einem Jugendlichen im Hannoveraner Stadtteil Döhren schwer verletzt worden. Der Notarzt konnte Lebensgefahr vorerst nicht ausschließen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

16-Jähriger sticht in Hannover im Streit mit Messer zu

Die beiden hatten demnach am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache einen Streit. Im weiteren Verlauf zückte der 16-Jährige den Angaben nach ein Messer und griff sein Gegenüber an. Sein Kontrahent erlitt dabei Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und sackte zusammen. Polizisten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Schwerverletzten.

Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff, konnte aber ein paar Straßen weiter gefasst werden. Er wurde zur Dienststelle gebracht und verhört. Die Tat ereignete sich nach Angaben des Sprechers in Höhe einer Stadtbahnhaltestelle - die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Vorfahrt genommen - Radfahrerin in Bad Harzburg schwer verletzt

Ein Autofahrer hat beim Rechtsabbiegen einer Radfahrerin in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) die Vorfahrt genommen und sie dabei schwer verletzt. Die 55-Jährige stieß am Samstagvormittag mit dem Auto zusammen und stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 70-jährigen Autofahrer leitete die Polizei eine Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

