Autofahrer weicht Hund auf A1 aus – und kollidiert mit Lkw

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen einem Hund auf der Fahrbahn ausgewichen und mit einem Lastwagen kollidiert. Bei dem Unfall in der Nacht zum Montag entstanden Schäden von 40.000 Euro am Pkw sowie 10.000 Euro am Sattelzug, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Polizisten fingen später einen Hund in der Nähe des Autobahndreiecks Ahlhorn auf dem Seitenstreifen der Richtungsfahrbahn Hamburg-Osnabrück ein. Anhand des Registrierchips stellten die Beamten fest, dass das Tier sich von einem Grundstück in Wildeshausen entfernt hatte.

Bombendrohung: Berufsschule in Osterholz-Scharmbeck evakuiert

Nach einer Bombendrohung ist das Hauptgebäude der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck am Montag evakuiert worden. Dies sagte ein Polizeisprecher. Demnach wurde auch der Bahnverkehr auf den nahe liegenden Strecken vorübergehend unterbrochen. Die Beamten informierten über den Kurznachrichtendienst Twitter: „Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Bitte meidet die Straße Am Osterholze!“

Am späten Vormittag hatten alle Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal das Hauptgebäude verlassen. „Geplant ist, das Gebäude mit Sprengstoffspürhunde zu durchsuchen“, sagte ein Polizeisprecher. Ihm zufolge war am Morgen ein Schreiben mit der Bombendrohung entdeckt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Mountainbiker nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in einem Wald bei Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück hat ein Mountainbiker lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 54-Jährige sei am Sonntagmittag mit seinem Mountainbike in abschüssigem Gelände abseits der ausgewiesenen Wege unterwegs gewesen, habe aber einen Helm getragen, teilte die Polizei am Montag mit. An einem besonders steilen Abschnitt der nicht offiziellen Downhill-Strecke stürzte er – ohne Fremdeinwirkung. Seine Begleiter wählten den Notruf. Die Feuerwehr barg den Bewusstlosen in dem unwegsamen Gelände mit einem Quad. Der 54-Jährige kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Nächtliches Geläut in Nordhorn sorgt für Notrufe

Mitten in der Nacht von Sonntag auf Montag haben Kirchenglocken in Nordhorn nach Angaben der Polizei rund 45 Minuten lang geläutet. Mehrere Leute wählten demnach den Notruf und fragten, ob das Dauer-Geläut einen bestimmten Grund habe. So habe ein Anrufer befürchtet, Krieg sei ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der genaue Grund für das lange Läuten ab Mitternacht war zunächst unklar. Der Polizei zufolge hörte es nach 45 Minuten auf.

„Wir gehen von einer technischen Störung aus. Es war kein absichtliches Läuten“, sagte Tanja Remberg aus dem Gemeindebüro der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Nordhorn. „Ganz genau wissen wir es noch nicht.“ Der Küster und Hausmeister, Torsten Eberhard, machte sich am Montagmorgen auf Fehlersuche. Auch er ging von einem technischen Defekt an einem Bauteil aus. Für das Ende des Dauer-Geläuts sorgte in der Nacht Pastor Gerfried Olthuis, der zur Kirche fuhr und den Hauptschalter ausstellte. Die Stadt Nordhorn liegt im Landkreis Grafschaft Bentheim.

