60-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 60-Jährige die Vorfahrtsregelung missachtet und war dann mit einem Auto zusammengestoßen.

Mit schwersten Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die 22-jährige Autofahrerin wurde beim Unfall am späten Samstagabend nicht verletzt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

125.000 Euro Schaden bei Brand in einer Einzimmerwohnung

Beim Brand einer Einzimmerwohnung im emsländischen Werlte ist ein Schaden von rund 125 000 Euro entstanden. Ein Anwohner habe das Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gemeinde Lorup am Samstagabend entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes war zunächst noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

100.000 Euro Schaden nach Feuer in Freibad – Brandstiftung vermutet

Ein Brand in einem Freibad in Nortrup im Landkreis Osnabrück hat einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Einsatzkräfte der nur wenige Meter entfernten Feuerwache bemerkten den Rauch und lösten Alarm aus, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zeugen hatten zuvor mehrere Menschen beobachtet, die aus dem umzäunten Freibad geklettert waren, das für Bauarbeiten momentan geschlossen ist. Sechs von ihnen wurden am Samstagabend von der Polizei kontrolliert, die Beamten ermitteln nun wegen Brandstiftung. Ersten Erkenntnissen nach war das Feuer in einem Kiosk auf dem Gelände ausgebrochen. Neben dem Kiosk brannten auch eine Überdachung und Baumaterialien.

Unbekannte werfen Einkaufswagen auf Bahngleise – Streckensperrung

Ein Einkaufswagen auf den Gleisen der Bahnstrecke von Bremerhaven nach Bremen hat eine Lokomotive beschädigt und zu Verspätungen geführt. Unbekannte hätten den Einkaufswagen im Bahnhof Loxstedt im Landkreis Cuxhaven auf die Gleise gelegt, teilte die Bundespolizei Bremen am Sonntag mit. In der Nacht zum Samstag überfuhr ein Güterzug den Einkaufswagen und schleifte ihn mit.

Der Lokführer brachte den Zug nach 500 Metern zum Stehen. Beim Mitschleifen wurde ein Gleissensor beschädigt, außerdem ein Schlauch unter der Lokomotive. Der Zug konnte zwar weiterfahren, 14 weitere Züge verspäteten sich aber wegen der Streckensperrung. Nach Angaben der Bundespolizei wurde der Einkaufswagen völlig zerstört, nur Metallstreben blieben übrig. Dennoch seien diverse Spuren gesichert worden.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de