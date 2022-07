Personalmangel im Nahverkehr – Linien werden gestrichen

Uelzen. In Niedersachsen ist der Krankenstand bei Zugführern und Busfahrern derzeit hoch. Das hat Auswirkungen für Pendler – auch in Braunschweig.

Verkehrsunternehmen in Niedersachsen leiden unter Personalmangel. Teilweise fallen deswegen Busse oder Bahnen aus, wie eine Abfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat. Besonders betroffen ist demnach die Stadt Göttingen: Dort werden drei Buslinien bis auf weiteres komplett gestrichen. Grund für die angespannte Situation sei ein hoher Krankenstand, sagte eine Sprecherin der Göttinger Verkehrsbetriebe. Weitere Buslinien in Göttingen würden deshalb nur eingeschränkt bedient.

Region Braunschweig von einzelnen Ausfällen betroffen

Auch im Gebiet des Verkehrsverbundes Region Braunschweig gibt es laut einer Sprecherin Ausfälle bei einzelnen Linien und Fahrten von Bussen und Bahnen: „Insgesamt sind nur sehr wenige Linien betroffen und auch nicht täglich.“ Unter anderem wenn die Corona-Infektionszahlen wieder zurückgehen, sei mit einer Verbesserung der Lage zu rechnen.

Im Landkreis Hameln-Pyrmont kommt es zu Problemen im Busverkehr. Fahrten fielen dort zuletzt immer wieder kurzfristig aus, wie eine Sprecherin der örtlichen Verkehrsgesellschaft mitteilte. Die Gründe sind die gleichen wie anderswo: Krankheit, Urlaub, Corona-Quarantäne. Bei einigen Linien wurden deswegen nun einzelne Abfahrten gestrichen oder der Takt vergrößert.

Metronom: 60 Verbindungen pro Tag fallen aus

Beim Bahnunternehmen Metronom, das in Hamburg und Niedersachsen unterwegs ist, fielen laut Unternehmensangaben allein am Freitag rund 60 Verbindungen aus. „Zu Mitte der Woche rechnen wir mit einer Entspannung der Situation, da dann etliche Kollegen und Kolleginnen aus der Quarantäne zurückkehren“, sagte Metronom-Sprecherin Miriam Fehsenfeld. Beim Fahrpersonal könne das Problem länger andauern. Auch den Busunternehmen fehle es an Kapazitäten, um einen ausreichenden Ersatzverkehr einzurichten.

Die Schwierigkeiten sind allerdings nicht auf das gesamte Bundesland zu übertragen. „Probleme dieser Art haben wir derzeit nicht“, teilte etwa die Verkehrsgesellschaft Regiobus Hannover mit. In den Landkreisen Göttingen, Northeim und Holzminden gebe es zumindest bei den Regionalbuslinien noch keine Ausfälle, wie der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen mitteilte.

dpa/red

