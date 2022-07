Auto prallt gegen Trafohäuschen - drei Männer schwer verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer ist in Voltlage (Landkreis Osnabrück) mit seinem Wagen gegen ein Trafohäuschen geprallt. Dabei wurde der junge Mann lebensgefährlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Auch seine zwei Mitfahrer - beide 20 Jahre alt - erlitten schwere Verletzungen.

Der Wagen sei am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und habe zunächst drei Straßenschilder überfahren. Nach Angaben des Sprechers dauerten die Bergungsarbeiten fast sechs Stunden. Die Höhe des Sachschadens blieb zunächst unklar.

Brand in Fischräucherei verursacht Millionenschaden im Kreis Celle

Bei einem Brand in einer Fischräucherei in Eschede im Landkreis Celle ist am Samstag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Aus zunächst ungeklärten Gründen war am Morgen während des Betriebs ein Räucherofen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Mitarbeiter versuchten zunächst, den Brand selber zu löschen, hatten aber keinen Erfolg.

Als Polizei und Feuerwehr zum Einsatzort kamen, stand das 150 Quadratmeter große Produktionsgebäude bereits in Vollbrand. Menschen wurden nicht verletzt. Wegen der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 191 zwischen Eschede und Weyhausen gesperrt werden.

Kinderfüße ragen aus Kofferraum - Bußgeld für Autofahrerin

Weil sie ihre kleine Schwester im Kofferraum ihres Autos mitgenommen hat, muss eine 25 Jahre alte Frau aus dem ostfriesischen Esens eine Geldstrafe zahlen. Die Polizei war am Freitagabend von Zeugen auf das Auto aufmerksam gemacht geworden, weil Kinderfüße aus dem Kofferraum herausragten, wie die Beamten mitteilten. Die Streifenwagenbesatzung ging zwar zunächst davon aus, dass es nicht die Füße eines Kindes, sondern einer Puppe waren, stellte dann bei der Kontrolle in Ihlow (Landkreis Aurich) aber fest, dass tatsächlich ein zehnjähriges Mädchen im Kofferraum saß.

Ihre Schwester hatte große Gegenstände im Auto transportiert, so dass es keinen Sitzplatz mehr für die 10-Jährige gab. Weil das Kind ohne jede Sicherung im Auto unterwegs war, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Bei einem Verkehrsunfall hätte die Mitfahrt im Kofferraum lebensgefährlich für das Mädchen sein können. dpa

