Badegäste retten 22-Jährige in Hannover vor dem Ertrinken

Vier Männer haben eine junge Frau in einem Badesee in Hannover vor dem Ertrinken bewahrt. Wie die Feuerwehr mitteilte, rief die 22-Jährige am Samstag um Hilfe, weil sie beim Schwimmen die Kräfte verlassen hatten. Sie geriet mehrfach unter die Wasseroberfläche.

Die Retter sprangen ins Wasser und zogen die völlig erschöpfte und inzwischen bewusstlose Frau aus dem See. Die 22-Jährige kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die vier Badegäste hätten der jungen Frau definitiv das Leben gerettet, lobte die Feuerwehr.

Hybridauto und Haus im Emsland in Brand - 200 000 Euro Schaden

Ein brennendes Hybridauto hat in der Gemeinde Klein Berßen (Landkreis Emsland) einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 000 Euro verursacht. Einem Sprecher der Polizei zufolge hatte das in der Auffahrt eines Hauses geparkte Auto in der Nacht zu Sonntag Feuer gefangen. Die Ursache war zunächst unklar.

Die Flammen griffen daraufhin auch auf Wohnhaus und Garage über. Menschen wurden nicht verletzt, wie der Sprecher weiter sagte. Das Haus war nach ersten Erkenntnissen nach beendetem Löscheinsatz weiterhin bewohnbar.

Auto gerät auf Rastplatz unter Sattelzug - ein Mensch in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf einem Rastplatz an der A33 im Landkreis Osnabrück sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein mit fünf Menschen besetztes Auto hatte in der Nacht zu Sonntag Rast gemacht, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Beim Anfahren sei der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache unter einen parkenden Sattelzug geraten.

Ein Mensch auf der Rückbank des Autos prallte dem Sprecher zufolge dabei so stark mit dem Kopf auf, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Zwei weitere Insassen des Fahrzeugs wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Angaben zu Alter und Geschlecht der Verletzten gab es zunächst nicht.

Transporter rammt Baum: 19-Jähriger schwer verletzt

in angetrunkener 19-Jähriger hat bei einem Unfall in Damme im Landkreis Vechta mit einem Transporter einen Baum gerammt und schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann sei am Samstagnachmittag mit dem nicht zugelassenen Transporter unterwegs gewesen - und von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dabei kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Baum, der 19-Jährige wurde schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten dann, dass der Mann betrunken war.

