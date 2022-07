Wegen Bauarbeiten fahren Intercitys zwischen Amsterdam und Berlin fortan eine Umleitung. Sie halten in Braunschweig und nicht in Wolfsburg.

Bauarbeiten der Bahn Bauarbeiten: Mehr IC-Stopps in Braunschweig, weniger in Wolfsburg

Die Deutsche Bahn (DB) erneuert auf der Schnellfahrstrecke Berlin-Hannover die Gleise. Dafür muss die Strecke in zwei Zeiträumen auf zwei Abschnitten gesperrt werden. Es steht dann lediglich ein Gleis zur Verfügung. Das hat Auswirkungen auf die Hauptbahnhöfe in Braunschweig und Wolfsburg, schreibt die Bahn in einer Mitteilung.

Seit dem 18. Juli und noch bis zum 19. August werden zwischen Nennhausen und Wustermark die Gleise erneuert. Zwischen Oebisfelde und Nahrstedt arbeitet die DB vom 29. August bis 1. Oktober die Schienen auf und schleift sie. Die Fahrzeiten der Fernverkehrszüge zwischen Hannover/Braunschweig und Berlin verlängern sich dadurch um bis zu 60 Minuten. Darüber hinaus entfallen Halte in Stendal und Wolfsburg sowie teilweise in Berlin-Spandau. Einzelne Züge werden zwischen Berlin und Braunschweig umgeleitet und fahren um bis zu 60 Minuten früher ab beziehungsweise kommen um bis zu 60 Minuten später an. Ein Großteil der ICE-Züge Stralsund-Berlin-Hannover-Dortmund-Köln entfällt komplett zwischen Hannover-Berlin/Stralsund.

Betroffen sind folgende Fernverkehrsverbindungen:

Berlin–Wolfsburg-Braunschweig-Kassel-Frankfurt am Main(-Karlsruhe-Basel)

Berlin-Hannover-Hamm-Düsseldorf/Köln-Bonn

Stralsund-Berlin-Hannover-Dortmund-Köln

Berlin–Stendal–Wolfsburg–Hannover–Osnabrück–Amsterdam

IC-Linie zwischen Berlin und Amsterdam wird über Braunschweig umgeleitet

Aufgrund der baubedingten begrenzten Streckenkapazität wird die regulär in Stendal haltende zweistündliche IC-Linie Berlin – Hannover – Osnabrück – Amsterdam größtenteils über Magdeburg und Braunschweig umgeleitet. In Richtung Berlin halten die Züge ersatzweise in Magdeburg, in der Gegenrichtung nach Amsterdam in Magdeburg und Braunschweig. Während des Baustellenzeitraums können weiterhin meist neun Fernzüge pro Tag in Stendal halten.

In der Zeit vom 24. bis 29. August wird ein Weichenkomplex in Stendal umgebaut. Daher können in diesem Zeitraum keine Fernverkehrszüge der DB in Stendal halten, so die Bahn. Die Züge der zweistündlichen Linie Berlin – Amsterdam halten ersatzweise in Rathenow. Zwischen Stendal und Rathenow fährt die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Busse haben Anschluss an die IC-Züge von und nach Berlin. Alle weiteren Halte in Stendal müssen leider entfallen.

Weitere Bauarbeiten finden im September

Am 10. und 11. September und vom 19. September bis 1. Oktober 2022 gehen die Bauarbeiten weiter. Dann gibt es auf der Strecke Hannover – Berlin in Stendal erneut Einschränkungen. In diesem Zeitraum erfolgt die Aufarbeitung und das Schleifen von Schienen auf dem Abschnitt Oebisfelde – Nahrstedt. Die Strecke ist erneut nur eingleisig befahrbar. Die IC-Züge der zweistündlichen Linie Berlin – Amsterdam werden erneut über Magdeburg und Braunschweig umgeleitet und können daher nicht in Stendal halten. Für die ausfallenden Halte wird ab dem 19. September zweistündlich die Linie Berlin – Hannover – Hamm – Köln/Düsseldorf halten. Somit bestehen weiterhin zweistündliche Fernverkehrsverbindungen in Richtung Wolfsburg/Hannover und Berlin zu ähnlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten.

Die DB bittet alle Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre tatsächlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten zu informieren. Das gilt insbesondere für die Kunden, die bereits eine Fahrkarte für die Strecke und den betreffenden Zeitraum gekauft haben. Informationen zu den Verbindungen stehen auf bahn.de und im DB Navigator zur Verfügung.

