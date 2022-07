Kurioses aus Niedersachsen: Auf Holzschlitten durch den Schlick

Dangast. Im Nordseebad Dangast hat am Sonntag die Meisterschaft im Schlickrutschen stattgefunden. Mehr Details lesen Sie hier.

Die Siegerin und der Sieger der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Schlickrutschen, Caroline Barr (28, Rennname Krabbelinho) aus Hannover und Jens Wienöbst (44, Rennname Wattson) aus Oldenburg, jubeln am Kurhausstrand in Dangast.

Auf Holzschlitten durch Schlick – und das auf Zeit: Im Nordseebad Dangast ging am Sonntag eine ungewöhnliche Meisterschaft über die Bühne. Beim „Watt en Schlick Festivals“ haben sich Dutzende Menschen im Schlickrutschen gemessen. Nach Veranstalterangaben rutschten 46 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit speziellen Holzschlitten um die Wette durch das glitschige Wattenmeer. „So viele Teilnehmer hatten wir vermutlich noch nie, die Hälfte waren Frauen“, sagte eine Sprecherin.

Das Schlickrutschen findet traditionell am Festivalsonntag statt. Es gilt, in Weiß gekleidet, mit dem Holzschlitten etwa 150 Meter Schlick zu überwinden. Die Athleten treten mit ausgedachten Rennnamen wie Krabbelinho oder Wattson an. „Der Schlick hatte eine optimale Konsistenz: Er war nicht zu trocken“, sagte die Sprecherin.

So sieht das Schlickrutschen aus. Foto: Markus Hibbeler / dpa

Nach etwa anderthalb Stunden Wettkampf erhielten die Sieger der sogenannten Deutschen Meisterschaft getöpferte Pokale. Jubeln durften als Erstplatzierte laut den Organisatoren Caroline Barr (28) aus Hannover und Jens Wienöbst (44) aus Oldenburg.

Das seit Freitag laufende Fest begrüßte über drei Tage rund 6.000 Besucher. Die Veranstalter sprachen von einer friedlichen und familiären Stimmung. Am Samstag wurde das Festival wegen eines Unwetters für eine Stunde pausiert. Auf der Bühne standen unter anderem Olli Schulz, Thees Uhlmann, Nura und Heinz Strunk.

dpa

