Tödlicher Verkehrsunfall: Motorradfahrer kommt ums Leben

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend im Landkreis Lüchow-Dannenberg tödlich verunglückt. Der Mann fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 248 aus Lüchow kommend in Richtung Salzwedel, wie ein Sprecher der Polizei Lüneburg am Mittwochmorgen sagte. Kurz hinter der Ortschaft Lübbow an der Grenze zu Sachsen-Anhalt sei der Fahrer gestürzt und so ungünstig unter die Leitplanke gerutscht, dass er tödlich verletzt wurde. Nach Zeugenaussagen habe der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verloren, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Wegen des Unfalls wurde die Strecke bis kurz vor Mitternacht gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Zur Unfallursache wird derzeit noch weiter ermittelt.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen und der Region:

Lüneburg: Mutmaßliche Brandstiftung an Autos und mobiler Toilette

Mindestens sieben Autos und eine mobile Toilette in Lüneburg haben in der Nacht zum Mittwoch gebrannt – die Polizei vermutet Brandstiftung. Zwischen 1.30 und 3 Uhr kam es zu Bränden an fünf verschiedenen Stellen in den Stadtteilen Kreideberg und Kaltenmoor, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Weil ein Großteil der Brände sich im selben Stadtteil ereignete, geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Es gebe bislang keine Verdächtigen, und die Ermittlungen dauerten an. Die Höhe des Sachschadens sei bisher ebenfalls unbekannt und werde noch ermittelt.

dpa

