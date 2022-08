Dachgeschosswohnung steht in Flammen – ein Mensch starb

Bremen. In Bremen kam es am frühen Freitagmorgen zu dem Unglück. Im Kreis Oldenburg löste ein Defekt am Wohnmobil einen Wohnhausbrand mit hohem Schaden aus.

Bei einem Dachstuhlbrand in Bremen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zunächst war unklar, ob es sich bei dem Opfer um eine Frau oder einen Mann handelte, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach dem Alarm am frühen Freitagmorgen sahen die Einsatzkräfte demnach bei ihrem Eintreffen Flammen aus dem Dach des dreistöckigen Wohn- und Geschäftshauses im Steintorviertel schlagen. Rettungstrupps mit Atemschutz gingen in das Gebäude und fanden im Dachgeschoss eine Leiche. Verletzte gab es nicht. Die Einsatzkräfte versuchten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern.

Der Brand sei weitgehend gelöscht, sagte der Sprecher. Es gebe kein offenes Feuer mehr, immer wieder würden aber kleine Glutnester gefunden. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Dachgeschosswohnung sei zerstört, der Rest des Gebäudes unbewohnbar und auch die Geschäfte im Erdgeschoss seien „nicht nutzbar“.

Defekt an Wohnmobil löst Wohnhausbrand aus – 300.000 Euro Schaden

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Hatten im Landkreis Oldenburg gehen die Ermittler von einem Schaden von mindestens 300.000 Euro aus. Das Haus sei unbewohnbar und gelte als einsturzgefährdet, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Brandermittler gingen davon aus, dass ein technischer Defekt an einem neben dem Haus geparkten Wohnmobil das Feuer verursachte.

Das Feuer war in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen. Ein 75 Jahre alter Bewohner des Hauses hatte einen lauten Knall gehört und den Brand entdeckt. Zusammen mit seiner 70 Jahre alten Frau konnte er das Haus unverletzt verlassen. Beide kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Feuer hatte sich den Angaben zufolge von einem Carport, unter dem ein Personenwagen und das Wohnmobil standen, über die Giebelseite auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet.

Feuerwehr rettet Verletzten aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr hat einen verletzten Mann aus seiner brennenden Wohnung in Wilhelmshaven gerettet. Dieser sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Stadt Wilhelmshaven am Freitag mit. Am Donnerstagabend war es demnach aus zunächst ungeklärter Ursache zu dem Feuer in der Dachgeschosswohnung gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnten sie verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

dpa

