Scheune bei Celle brennt ab – 250.000 Euro Schaden

Ahnsbeck. Hoher Schaden nach Brand in Celle, schwere Unfälle, Waffenfund – dies und mehr beschäftigte die Polizei in Niedersachsen am Wochenende.

Beim Brand einer Scheune in Ahnsbeck im Landkreis Celle ist ein Schaden von schätzungsweise rund 250 000 Euro entstanden. Am frühen Sonntagmorgen sei zunächst ein Holzstapel unter dem sogenannten Schleppdach, also einer angesetzten Dachfläche der Scheune, in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Binnen kürzester Zeit griff das Feuer auf die Scheune über, die komplett abbrannte.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. In der Scheune standen beispielsweise eine Hebebühne, ein Auto und eine Hobelmaschine.

Kollision von Auto und Motorrad - 23-Jährige schwer verletzt

Eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück schwere Verletzungen erlitten. Ein 72-Jähriger habe mit seinem Wagen am Samstagnachmittag nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah er offensichtlich die 23-Jährige auf ihrem Motorrad, die Vorfahrt hatte.

Sie stießen zusammen, die junge Frau stürzte. Ersthelfer kümmerten sich um sie und wählten den Notruf. Die Motorradfahrerin kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der 72-Jährige blieb unverletzt.

Drei Menschen bei Auffahrunfall auf A30 verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 30 nahe Osnabrück sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Freitagnachmittag habe ein 42-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Süd und Nahne einen Stau zu spät bemerkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er konnte seinen Wagen nicht rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den Wagen vor ihm auf und schon diesen auf ein weiteres Auto.

Eine 22-jährige Französin bemerkte den Unfall ebenfalls zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf das Auto des 42-Jährigen auf. Dabei wurde die junge Frau schwer verletzt, zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Festnahme wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz

Die Hamburger Polizei hat einen Mann aus Hamburg-Harburg wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz vorläufig festgenommen. Auf der Suche nach Waffen hatten die Beamten in der Nacht zu Sonnabend zwei Wohnungen des Mannes in Harburg durchsucht, bestätigte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am Samstag. In einer der beiden Wohnungen entdeckten die Beamten Waffen und Munition, außerdem einen Schalldämpfer. Dem Mann wird vorgeworfen, gegen das Kriegs- und Kontrollwaffengesetz verstoßen zu haben.

In diesem Zusammenhang gab es auch eine Durchsuchung mit einem gepanzerten Geländefahrzeug in Asendorf im Landkreis Harburg. Ein vermutetes Waffenlager wurde jedoch nicht gefunden.

