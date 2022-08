Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß im Kreis Verden

Im niedersächsischen Oyten im Landkreis Verden sind zwei Autos bei einem Wendemanöver frontal zusammengestoßen. Dabei wurden zwei der insgesamt sieben Insassen schwer verletzt, drei kamen mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizeiinspektion Verden/Osterholz am Mittwochabend mitteilte. Ein junges Mädchen und ein Einjähriger blieben glücklicherweise unverletzt.

Eine 37-jährige Fahrerin mit den zwei Kindern im Auto hatte versucht, auf der Landesstraße 168 zu wenden. Dieses Manöver sah ein 50-jähriger Fahrer eines anderen Wagens hinter ihr, der noch drei weitere Menschen im Auto hatte, zu spät. Die beiden Autos stießen zusammen, der Wagen des 50-Jährigen überschlug sich und kollidierte mit einem Bushaltestellenhäuschen.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Mann wurde dabei so eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Ein Rettungshubschrauber brachte alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Neben einem Schaden in Höhe von 30.000 Euro musste die Straße am Unfallort für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Mehr Nachrichten au Niedersachsen:

Stade: Autos stoßen beim Überholen zusammen - zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreisstraße bei Oldendorf im Landkreis Stade sind am Mittwochnachmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Autofahrer habe ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollen, teilte die Polizei mit. Weil der Wagen des 23-Jährigen wegen eines Fahrradfahrers nach links ausweichen musste, stießen die beiden Autos seitlich zusammen. Daraufhin geriet das überholende Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich, prallte frontal gegen einen Baum und blieb schließlich seitlich liegen.

Der 58-jährige Fahrer und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 16.500 Euro. Zwischenzeitlich war die Kreisstraße voll gesperrt.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de