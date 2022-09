Ammerland: 18-Jähriger und 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger sind in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 18-jährige Fahrer sei in dem Auto eingeklemmt und am Donnerstagabend von der Feuerwehr befreit worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte der 18-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verloren, woraufhin es nach rechts von der Straße abkam.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de