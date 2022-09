Kreis Nienburg/Weser: Wohnhaus in Flammen – Zwei Verletzte

Kreis Nienburg/Weser. Drei Brände an verschiedenen Orten in Niedersachsen richteten hohen Schaden an. Bei einem der Feuer gab es Verletzte. Der Blaulicht-Überblick.

Zwei Menschen haben sich bei einem Brand eines Wohnhauses in Stolzenau im Landkreis Nienburg/Weser verletzt. Nach Angaben der Polizei vom frühen Dienstag erlitten die zwei Bewohner im Alter von 33 und 66 Jahren eine Rauchgasvergiftung. Weitere Bewohner retteten sich aus dem Gebäude und blieben unverletzt.

Das Haus habe in der Nacht zum Dienstag in Flammen gestanden und sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht begehbar gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach den Löscharbeiten war es nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers sowie der Sachschaden blieben zunächst unklar.

Pferdestall in Bramsche in Flammen – hoher Sachschaden

Ein Pferdestall in Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat in der Nacht zum Dienstag in Flammen gestanden. Tiere und Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Allerdings betrage der Sachschaden ersten Einschätzungen zufolge bis zu 400.000 Euro – das Gebäude sei an einigen Stellen abgebrannt. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Der Einsatz wurde in den frühen Morgenstunden beendet.

Brand an Bahnstrecke bei Leer – Zugverkehr über Stunden eingestellt

Wegen eines Böschungsbrands direkt hinter dem Bahnhof musste der Zugverkehr rund um Leer in Ostfriesland für mehrere Stunden eingestellt werden. „Ab 15 Uhr standen am Montagnachmittag die Telefone in der Regionalleitstelle nicht mehr still“, teilte die Feuerwehr des Landkreises am Montagabend mit. Im Minutentakt seien Meldungen zu einem Böschungsbrand entlang der Bahnstrecke zwischen Ihrhove und Neermoor eingegangen. Unter anderem Züge aus und nach Oldenburg konnten nicht mehr fahren.

Rund 130 Feuerwehrleute brauchten rund fünf Stunden, bis der Brand gelöscht war. Nach etwa drei Stunden konnten die Strecken Leer-Emden und Leer-Oldenburg wieder für den Zugverkehr freigegeben werden, gegen 20 Uhr waren dann auch die letzten Brände zwischen Leer und Ihrhove gelöscht - die Strecke Richtung Papenburg konnte ebenfalls wieder freigegeben werden.

Die Brandursache konnte laut Feuerwehr am Abend noch nicht ermittelt werden. Es werde noch geklärt, ob eventuell ein Defekt an einem Zug der Grund sein könnte.

dpa

