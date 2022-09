Zukunft Bilden: 107 Azubis der Region erhalten Medienzertifikate

Auf den Stühlen liegt die Zeitung. Sie ist für mehr als 100 Auszubildende aus der Region ein Erinnerungsstück an die vergangenen Monate: „ZuBi-News“ ist zu lesen. Komprimiert auf vier Seiten finden sich Artikel zu verschiedenen Themenbereichen.

15 Unternehmen der Region waren mit ihren Azubis dabei

Eine eigene Zeitung als Erinnerung an das Projektjahr ist ebenfalls entstanden. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Es sind die Blöcke, an denen die jungen Menschen im Zuge des Projektes „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung teilnahmen. In dieser Woche war Zeit für einen Rückblick, die 107 Auszubildenden aus 15 Unternehmen bekamen neben der eigenen Zeitung ihre Medienzertifikate. „Insgesamt fünf Bausteine gab es“, berichtet Projektredakteurin Ida Wittenberg. Dazu zählte das tägliche Zeitungslesen. „15 bis 20 Minuten sollte man sich am Tag schon die Zeit nehmen, um Artikel zu lesen“, findet Auszubildende Antonia Behrens von der Streiff Holding GmbH. Meist las sie die Texte, deren Bilder sie besonders ansprechend fand. Natürlich seien auch für sie interessante Themen entscheidend, betont Behrens, die stets auf ihrem Smartphone die Zeitung „durchblätterte“.

Instagram- und TikTok-Seminare waren bei den Azubis beliebt

Um Fotos ging es auch in einem gleichnamigen Workshop – und damit verbunden um die Frage, was ein perfektes Bild überhaupt ausmacht. Mariam Faal, Auszubildende bei Funke Medien Niedersachsen, war eine der Teilnehmerinnen und erzählt: „Ich habe gelernt, dass man mal raus muss aus seiner Komfortzone, dass man Neues wagen sollte.“ Das natürliche Licht spielte im Workshop von Fotografin Julia Lormis eine entscheidende Rolle. Filter? Kommen nicht infrage.

Ein gutes Bild ist schließlich auch für diverse Apps, die die jungen Menschen nutzen, wichtig. Apropos: Instagram und TikTok nahmen die Lehrlinge ebenfalls unter die Lupe. Übrigens auch die eigene Selbstoptimierung. „Dieser Workshop hat mir geholfen, um mich künftig besser zu organisieren, zu planen“, betont Joline Schlobach, Auszubildende bei Funke Medien Niedersachsen. Der „Working Out Loud“-Zirkel sei an dieser Stelle genannt. Zum zweiten Mal hatten die Auszubildenden im Zuge des Projektes die Möglichkeit, an diesem teilzunehmen, um in der Gruppe daran zu arbeiten, neue Fähigkeiten zu entwickeln, Ziele zu benennen und zu erreichen.

Weiterbildung und Selbstoptimierung sind wichtige Bestandteile

Darline Gapke (rechts), Auszubildende von VW Financial Services, im Gespräch bei der Abschlussveranstaltung mit Projektredakteurin Ida Wittenberg. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Tipps gab es auch zum Thema „Fit im Joballtag“. Da würde es beispielsweise helfen, die Wasserflasche in der Küche stehenzulassen, um ab und an mal aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen, heißt es. „Auch Übungen für den Nacken oder die Schulter lassen sich problemlos in den Alltag integrieren“, hat Darline Gapke als Auszubildende von VW Financial Services gelernt. Es sind Stützen für den Berufsalltag, in denen die Auszubildenden gewiss auch mal vor Publikum sprechen müssen. Und deshalb ging es auch um die perfekte Präsentation, um Rhetorik und Lampenfieber. „Ich weiß jetzt, dass ich starke Wörter verwenden muss, dass ich meine Zuhörer an die Hand nehmen muss, sie mitnehmen muss“, erklärt Auszubildende Antonia Behrens.

Azubis haben sich sozial engagiert

Am Dienstag wurden die Azubis aus dem Projekt „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung feierlich verabschiedet. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Neben all den Weiterbildungen ist ein Angebot stets sehr beliebt und gehört seit Jahren ganz fest zum Projekt dazu: „Seid ein Geschenk für die Region“ ist eine Aktion unserer Zeitung, die zusammen mit der Bürgerstiftung Braunschweig angeboten wird. Die jungen Frauen und Männer tauschen ihre Businesskleidung beispielsweise gegen Gartenhandschuhe und Arbeitshose und unterstützen so Kindergärten oder gemeinnützige Vereine, um nur einige Einrichtungen zu nennen. „Wir haben Zäune gestrichen und Kräuterbeete angelegt“, berichtet Darline Gapke, die beispielsweise gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen im Familienzentrums Martin-Luther in Lebenstedt werkelte. „Wir haben Gutes getan – und das tat gut. Der Perspektivwechsel war uns wichtig. Und die Verantwortliche hat sich gefreut, weil es eben Arbeit ist, für die im Alltag oftmals keine Zeit ist und die dann eben liegenbleibt.“

