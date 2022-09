Frontalzusammenstoß nahe Hannover – zwei Tote, sieben Verletzte

Hannover. In der Region Hannover starben zwei Jugendliche bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der Blaulicht-Überblick in Niedersachsen.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Ronnenberg in der Region Hannover sind zwei junge Mitfahrer gestorben. Sieben weitere Personen wurden bei dem Unfall am Mittwochabend teils schwer verletzt – zwei von ihnen lebensgefährlich. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, war aus noch ungeklärter Ursache ein Wagen mit vier Insassen gegen einen mit fünf Personen besetzten Geländewagen geprallt.

Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich bei den beiden Toten um Mitfahrer des Wagens mit vier Insassen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Bundesstraße 217 blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto kracht in Lastwagenheck – Fahrer auf A1 schwer verletzt

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 1 bei Lohne (Landkreis Vechta) auf einen Sattelzug aufgefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 60-Jährige habe den wegen stockenden Verkehrs abbremsenden Lastwagen offenbar übersehen und ihn nahezu ungebremst gerammt, teilte die Polizei mit.

Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und später mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, hieß es. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war für eineinhalb Stunden gesperrt. Währenddessen staute sich der Verkehr auf etwa vier Kilometern.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de