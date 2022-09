Mann in Hannover mit lebensgefährlichen Stichwunden notoperiert

In der Nacht auf Samstag ist ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Notaufnahme des Siloah-Krankenhauses in Hannover gekommen und musste notoperiert werden. Der 22-Jährige hatte tiefe Stichwunden, die auf eine vorherige gewalttätige Auseinandersetzung hindeuten, wie die Polizeidirektion Hannover am Samstagmittag mitteilte.

Zu den genauen Umständen, Tatwaffen oder Beteiligten ist aber bisher nichts bekannt. Die Kriminalpolizei Hannover hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchte Tötung begonnen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0511) 1095555 entgegen.

Northeim: Wagen kommt in Kurve von Straße ab – Fahrerin stirbt

Eine Autofahrerin ist bei Nörten-Hardenberg im Landkreis Northeim mit ihrem Wagen von einer Bundesstraße abgekommen und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 67-Jährige am Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache am Freitagabend gegen 22.30 Uhr mit ihrem Wagen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße gefahren.

Das Auto überschlug sich und landete in einem Bachlauf neben der Straße auf dem Dach. Die Fahrerin starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße 446 war für mehrere Stunden gesperrt.

Großeinsatz wegen Feueralarm in der Auricher Ubbo-Emmius-Klinik

Ein Feueralarm in der Auricher Ubbo-Emmius-Klinik im ostfriesischen Landkreis Aurich hat am frühen Samstagmorgen gegen 7 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Brand im vierten Stock der Klinik sei mittlerweile gelöscht worden, teilte Bernd Saathoff von der Ortsfeuerwehr Aurich am Samstagmorgen mit.

Es handelte sich demnach um einen Untersuchungsbereich, in dem keine Patienten lagen. Aus Sicherheitsgründen wurden einige Patienten innerhalb des Krankenhauses verlegt, zu Schaden sei aber niemand gekommen. Zur Brandursache wird nun ermittelt.

