Rockergruppe verboten: Durchsuchung auch in Braunschweig

Suchbild mit Waffen: Die rockerähnliche Gruppierung „United Tribuns“ wurde am Mittwoch verboten. 1500 Polizisten durchsuchten ab dem Morgen Wohnungen und Vereinsräume in neun Bundesländern. Auch in Braunschweig fand eine Durchsuchungsmaßnahme statt. Die Aufnahme zeigt Waffen und Gegenstände von Anhängern von rockerähnlichen Gruppierungen in Stuttgart und Umgebung aus dem Jahr 2015 (Archivfoto)

Um Punkt 6 Uhr am Mittwoch rückten 1500 Polizisten in neun Bundesländern an, um Vereinsräume und Privatwohnungen von Mitgliedern der Rockergruppierung „United Tribuns“ zu durchsuchen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den dahinterstehenden Verein und seine 13 „Chapter“ am gleichen Tag verboten und aufgelöst. Auch in der Stadt Braunschweig waren Ermittler unterwegs.

Ihr Zentrum hatten die Durchsuchungen in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern. In Niedersachsen waren laut einer Sprecherin des Innenministeriums mehr als 50 Beamte im Raum Braunschweig, Lüneburg und Hannover eingesetzt. Gefunden worden seien in diesen Regionen bislang digitale Geräte sowie Gegenstände mit Vereinsinsignien.

Mitglieder der „United Tribuns“ werden schwerste Straftaten zugerechnet, unter anderem Menschenhandel Sexual- und versuchte Tötungsdelikte, sagte Faeser. Sie betonte: „Wir müssen als Rechtsstaat deutlich zeigen, dass wir solche Gruppierungen nicht dulden.“

Ermittler: Sympathisanten der Rocker in Braunschweig und Peine

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sprach von einem Schlag im Kampf gegen das Organisierte Verbrechen: „Von den Mitgliedern dieser Rockergruppierung geht eine hohe Gefährdung aus“, betonte der SPD-Politiker. „Umso entscheidender ist, dass dem Verein und dessen Mitgliedern so die Grundlage für ihre kriminellen Aktivitäten entzogen wurde.“

In Niedersachsen befinden sich den Angaben zufolge derzeit keine Vereinsstrukturen. Nach Informationen unserer Zeitung existierte in der Region ein kleiner Ableger der „Tribuns“ mit einzelnen Sympathisanten in Braunschweig und Peine. Ermittler aus der Region sprechen von den Tribuns als „organisierte Kriminelle, die sich den Anstrich eines Motorradclubs geben“. Auf diesem Wege versuche man, Gefolgsleute anzuziehen und aus der Gemeinschaft Stärke zu ziehen.

Der Gründer ist ein bosnischer Boxer

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurde die Gruppierung 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen gegründet. Ihr gehören Deutsche und Ausländer an, Ermittler sprechen von einem „Sammelsurium“ über ethnische Grenzen hinweg. Der Gründer hält sich nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden in seinem Heimatland auf. Der Mann, der während des Krieges in Bosnien als Flüchtling nach Deutschland gekommen war, arbeitete demnach zunächst als Türsteher und gründete später mit anderen zwei Bordelle. Auch viele Mitglieder der Tribuns sind in der Türsteherszene sowie im Rotlichtmilieu unterwegs.

Tödliche Auseinandersetzung mit Hells Angels

Die Gruppe lieferte sich gewalttätige Auseinandersetzungen mit konkurrierenden Rockergruppierungen wie den „Hells Angels“. Nach einem Angriff im Jahr 2016, der für einen Anwärter der „Tribuns“ tödlich endete, waren vier Mitglieder des Leipziger Ablegers der „Hells Angels“ zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt worden.

Dass Straftaten durch die „United Tribuns“ nicht nur geduldet, sondern „gefördert und belohnt“ werden, zeige sich an verschiedenen Aufnähern („Patches“), heißt es von Seiten des Bundesinnenministeriums. Diese seien an Mitglieder verliehen worden, die Straftaten im Sinne des Vereins verübt hatten. Nach außen stelle sich der Verein als „Bruderschaft“ mit Hang zum Kampfsport und Fitnessmilieu dar.

„Kampf gegen Organisierte Kriminalität muss Priorität eingeräumt werden“

Nach dem Verbot dürfen keine Symbole der „United Tribuns“ mehr in der Öffentlichkeit, beispielsweise auf Kutten, gezeigt werden. „Damit verbannen wir Identifikationsmerkmale der Rocker und deren martialische Symbole, mit denen sie Menschen einschüchtern wollen“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

„Das letzte Bundeslagebild zu Organisierter Kriminalität hat deutlich gemacht, dass Rockergruppen und rockerähnliche Gruppierungen ihre Aktivitäten verstärken und verändern“, erklärt der Grünen-Obmann im Innenausschuss des Bundestages, Marcel Emmerich. Dem Kampf gegen Organisierte Kriminalität müsse daher mehr Priorität eingeräumt werden. „Die Analysefähigkeiten und Strukturermittlungen der Sicherheitsbehörden müssen effektiv gestärkt und die Geldwäschebekämpfung schnell vorangetrieben werden.“

