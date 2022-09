Stephan Weil (SPD, links), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, stehen am 20. August gemeinsam in der Landespressekonferenz. Althusmann will Weil bei der Landtagswahl am 9. Oktober als Ministerpräsident ablösen, doch die SPD ist laut Umfragen weiter stärkste Kraft in Niedersachsen.