Linienbus droht Hang hinabzustürzen – Fahrer tot

Ein Linienbus ist am Dienstagmorgen in Meppen (Landkreis Emsland) von der Straße abgekommen und drohte zunächst, einen Hang abzustürzen. Vermutlich habe der 67 Jahre alte Fahrer einen medizinischen Notfall erlitten, er starb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Passagiere waren nicht im Bus. Das Fahrzeug hatte an der Kreuzung der Bundesstraßen 402 und 70 die Leitplanke durchbrochen und war auf die Seite gekippt. Die Einsatzkräfte sicherten das Fahrzeug ab, damit es nicht den Hang hinabstürzte. Für die Bergungsarbeiten war ein Kran im Einsatz. Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt. Die B402 wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

22-Jähriger beim Überqueren der Gleise beinahe von ICE erfasst

Ein 22-jähriger Mann ist im Bahnhof Uelzen beinahe von einem ICE erfasst worden. Der 48 Jahre alte Zugfahrer musste eine Schnellbremsung auslösen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der ICE 576 war am Montagnachmittag von Hannover nach Hamburg unterwegs und passierte den Uelzener Bahnhof mit etwa 70 Kilometern pro Stunde. Dort erkannte der Zugfahrer den jungen Mann auf den Gleisen – der 22-Jährige wollte nach Angaben der Polizei auf ein anderes Gleis wechseln. Der 48-Jährige gab sofort einen Achtungs-Pfiff ab und leitete die Bremsung ein. Dennoch kam der Zug erst hinter dem 22-Jährigen zum Stehen, der sich gerade noch rechtzeitig unverletzt von den Gleisen retten konnte.

Durch die Bremsung wurde niemand verletzt, der ICE setzte die Fahrt fort. Gegen den 22-Jährigen läuft nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Auto fährt gegen Baum – 21-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 21-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Freren gegen einen Baum gefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann war am Montagnachmittag auf der K316 in Richtung Schapen im Landkreis Emsland unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen den Baum prallte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

Dachstuhl brennt in Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven ist am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer sei in einer Wohnung in einem leerstehenden Teil eines Eck-Gebäudes in der Innenstadt ausgebrochen und habe dann über den Dachstuhl auf den bewohnten Gebäudeteil übergegriffen, teilte die Feuerwehr mit. Sie war mit 70 Kräften bis zum Dienstagmorgen im Einsatz.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, allerdings mussten sich nach Angaben der Feuerwehr einige Bewohner vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Wie viele Bewohner betroffen waren, konnte die Feuerwehr nicht sagen; laut Polizeiangaben sind 23 Menschen in dem Gebäude gemeldet. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstagmorgen, die Feuerwehr sei weiterhin dabei, Glutnester zu löschen. Die Ursache des Brandes sei noch unklar, die Brandermittler hätten bisher nicht ihre Arbeit aufnehmen können.

Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie sich meterhohe Flammen durch die Fenster nach außen ausbreiteten, wie der Dachstuhl in Flammen stand und dichte Rauchwolken zum Himmel aufstiegen. Anwohner sollten ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Der Einsatz der Feuerwehr und der Polizei lockte zahlreiche Schaulustige an. Diese hätten die Einsatzkräfte aber nicht behindert, sagte der Polizeisprecher. Unter den Schaulustigen sei auch ein Mann in einer altmodischen Feuerwehruniform gewesen, der sich «wichtig gemacht» habe. Er wurde des Platzes verwiesen.

