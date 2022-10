Pilzsammler findet scharfe Granate im Landkreis Göttingen

Ein Pilzsammler hat Mitte der Woche eine scharfe Handgranate gefunden. Die amerikanische Splitterhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Granate lag den Angaben nach in einem Waldgebiet in der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen). Im Umfeld des Kampfmittels fanden die Beamten keine weiteren Granaten. Der Mann habe richtig gehandelt, die Granate nicht berührt und die Polizei alarmiert, betonte eine Polizeisprecherin.

Polizei findet bei Durchsuchung in Friesland Schwert, Machete und Armbrust

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Jever in Friesland eine unerlaubte Waffensammlung entdeckt. Neben einem Sportbogen stellten die Beamten bei der Durchsuchung am Freitag auch ein japanisches Schwert, eine Machete, eine Schreckschusspistole, eine defekte Langwaffe und eine Armbrust sicher.

Erlaubnisse für die Waffen hatte der 38 Jahre alte Besitzer nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Warum der Mann die Waffen in seiner Wohnung hatte, war nicht bekannt. Es gebe aber keine Hinweise auf mögliche Gewaltverbrechen, sagte der Polizeisprecher. Ein Bürger hatte der Polizei zuvor einen Hinweis auf die Waffensammlung gegeben. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Supermarkt im Kreis Harburg

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Supermarkt in Hittfeld im Landkreis Harburg gesprengt und schwere Schäden angerichtet. Der Geldautomat sei völlig zerstört, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Sprengung habe auch den Brandmeldealarm ausgelöst, gebrannt habe es aber nicht. Unklar war zunächst die Schadenshöhe – und ob die Täter Erfolg hatten.

In der Nacht hatte ein Zeuge mehrere Personen gemeldet, die sich gewaltsam Zutritt zu dem Markt verschafft hätten. Noch während des Notrufes gab es eine Explosion. Kurz danach flüchteten drei maskierte Personen in einem Auto mit hoher Geschwindigkeit.

Die Polizei sperrte den Markt ab. Es sei unklar, ob die Statik des Gebäudes bei der Explosion beeinträchtigt worden sei, teilte die Behörde mit. Dies müsse zunächst ein Fachmann überprüfen.

Scheune und E-Auto ausgebrannt – Schaden in sechsstelliger Höhe

Beim Brand einer als Garage genutzten Scheune in Eicklingen im Landkreis Celle ist Schätzungen zufolge ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Die Ursache des Feuers könnte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt sein, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Scheune hatte ein Elektroauto gestanden, das an eine Ladestation angeschlossen war. Scheune und Auto brannten völlig aus.

Die Scheune grenzt unmittelbar an ein Mehrfamilienhaus, die Feuerwehr verhinderte aber ein Übergreifen der Flammen. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Feuerwehr war sechs Stunden nach der Brandmeldung noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

