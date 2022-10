Klima-Aktivisten besetzen Hörsaal der Universität Göttingen

Am Montagabend haben rund siebzig Aktivistinnen und Aktivisten den Hörsaal 011 im Zentralen Hörsaalgebäude (ZHG) der Göttinger Universität besetzt. Dieser ist mit über 897 Plätzen der größte Hörsaal der Uni. Die Aktivisten wollen dadurch auf den Klimawandel aufmerksam machen, hieß es in einem Beitrag auf Twitter.

Zuvor hatte in dem voll besetzten Hörsaal der aus dem Fernsehen bekannte Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke einen Vortrag über „Strom sparen, Müll trennen, imkern?“ gehalten. Darin ging Benecke der Frage nach, was wirklich gegen CO 2 und das Artensterben hilft. Veranstalter waren die Göttinger Gruppen von Fridays for Future und Extinction Rebellion.

Am Ende des rund zweistündigen Vortrages wurde von Aktivisten ein großes Banner aufgehängt. „Besetzt!“ steht in großen Buchstaben darauf.

„End Fossil: Occupy“ besetzt Uni-Hörsaal in Göttingen

Hinter der Aktion steht die noch relativ junge internationale Klimagerechtigkeitsbewegung „End Fossil: Occupy“, die in zwanzig Ländern aktiv ist.

Auch in Deutschland gibt es in rund zwanzig Städten lokale Gruppen. Sie fordern eine lernenswerte Zukunft und eine klimagerechte Welt. „Wir in Göttingen machen die erste von vielen weiteren deutschen Hörsaal- und Schulbesetzungen, die jetzt im Herbst stattfinden werden“, sagt eine Sprecherin von „End Fossil: Occupy“, die nicht namentlich genannt werden möchte. „Unser Bündnis in Göttingen besteht aus vielen Klimagruppen, aus sozialen Gruppen und verschiedensten Akteuren.“

Besetzung soll mehrere Tage oder Wochen dauern

Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen den Hörsaal 011 mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen besetzen, so die Sprecherin. Es werde thematische Workshops, Vorträge und kreative Veranstaltungen während der Besetzungszeit geben. „Unsere Besetzung richtet sich nicht gegen die Uni, es geht vielmehr darum, Druck auf die Politik zu machen, um als Bewegung zusammenzukommen, zu diskutieren und neue Kampagnen zu planen“, sagt ein Sprecher. Der politische Rahmen hinter den Besetzungen ist der der Klimagerechtigkeit. Man möchte ein Ende der fossilen Industrie, um Klimaneutralität und weltweite soziale Gerechtigkeit zu erreichen.

Die Intention von „End Fossil: Occupy“ ist es, Schulen und Hochschulen an verschiedenen Orten zu besetzen und so das öffentliche Leben zu stören, bis die Forderungen umgesetzt sind. „Wir werden eine riesige Welle sehen“, ist sich der Sprecher sicher. Eine der Hauptforderungen ist es, den Abriss des Dorfes Lützerath bei Köln zu verhindern, das in Kürze dem Kohleabbau weichen soll.

Gespräche zwischen Uni und Aktivisten laufen

„Wir sind mit ihnen im Gespräch“, sagte ein Sprecher der Hochschule am Dienstagmorgen über die Besetzer. Die Universität habe ihnen ein persönliches Gespräch mit dem Präsidenten der Hochschule, Metin Tolan, angeboten, sagte der Uni-Sprecher. Es werde eine Lösung gesucht, die den Aktivisten die Möglichkeit gebe, Vorträge zum Thema Klimawandel zu halten. Lehrveranstaltungen, die in dem Hörsaal geplant waren, sollten zunächst auf andere Räume oder Online-Konferenzen verlegt werden. „Präsenzveranstaltungen sind uns nach den Corona-Einschränkungen aber wichtig“, betonte der Sprecher.

Am Montagnachmittag wurden zuvor im ZHG bei der Immatrikulationsfeier die neuen Göttinger Studierenden offiziell begrüßt.

