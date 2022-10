Betrunkener von Roller angefahren und lebensgefährlich verletzt

Bremen. In Bremen hat sich der Unfall ereignet. Schwerverletzte gab es nach einer Kollision im Kreis Grafschaft Bentheim, in Göttingen fand eine Razzia statt.

Ein betrunkener Fußgänger ist in Bremen von einem Rollerfahrer angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 43 Jahre alte Mann sei aus bisher unbekannten Gründen plötzlich auf eine Straße gegangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 69-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den Mann mit seinem Roller. Der Fußgänger wurde über die Straße geschleudert. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide kamen am späten Freitagabend in ein Krankenhaus.

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Eine 19-Jährige und ein 33-Jähriger sind bei einem Autounfall in Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag übersah die junge Fahrerin das entgegenkommende Auto des 33-Jährigen, als sie mit ihrem Wagen nach links auf die Autobahn 31 abbiegen wollte.

Beide Fahrzeuge kollidierten, der Wagen des Mannes prallte anschließend gegen ein drittes Auto. Die Fahrerin und der Fahrer der ersten beiden Wagen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 42 Jahre alte Fahrerin des dritten Autos blieb bei dem Unfall am Freitagnachmittag unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 20.700 Euro.

Kontrolle in Göttinger Shisha-Bars – 35 Kilo Tabakwaren beschlagnahmt

In der Göttinger Innenstadt haben Vertreter von Hauptzollamt und Polizei zwei Shisha-Bars überprüft. Dabei wurden am Freitagabend rund 35 Kilogramm Tabakwaren sichergestellt und steuerrechtliche Verstöße festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Überprüfung der beiden Lokale verlief ohne Zwischenfälle, wie es weiter hieß. Für die Dauer der Kontrolle in der Güterbahnhofstraße wurde der Bereich um die dortige Shisha-Bar für Fahrzeuge und Personen gesperrt. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Betreiber der beiden Lokale ein.

Falsche Polizisten bestehlen Seniorinnen in Oldenburg

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit haben falsche Polizisten in Oldenburg zugeschlagen und Bargeld erbeutet. Opfer waren beide Male Seniorinnen. Eine 83 Jahre alte Frau habe einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter bekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dieser habe ihr gesagt, dass ihr bei ihrer letzten Bargeldabhebung versehentlich markierte Scheine ausgezahlt wurden. Für das Eintauschen dieser Scheine in der Bank würde die Polizei sie begleiten. Als der falsche Polizist am Freitagnachmittag schließlich bei der Frau klingelte, übergab sie ihm das Geld im fünfstelligen Bereich und der Mann verschwand.

Ein ähnlicher Vorfall habe sich nach Angaben der Polizei in Oldenburg bereits am Donnerstag ereignet. Eine 88-Jährige sei von einem falschen Beamten angerufen worden, der ihr erklärte, sie habe vermutlich gefälschtes Bargeld zu Hause. Als wenig später dann der falsche Polizist bei ihr vorbeikam, nahm er das Geld im dreistelligen Bereich und die Bankkarte der Frau mit.

