Tödlicher Unfall: Motorradfahrer starb nach Autokollision

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Kluse im Landkreis Emsland ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin habe am Sonntagnachmittag den ihr entgegenkommenden 28-Jährigen übersehen, als sie nach links abbiegen wollte, sagte eine Polizeisprecherin. Der Motorradfahrer prallte mit seiner Maschine in das Auto. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

Tödlicher Autounfall im Landkreis Diepholz

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Hüde im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 28-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach am Sonntagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit über eine kurvige Straße gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Plötzlich sei der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, habe mehrere Straßenschilder überfahren und sei schließlich frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Mehrere Feuerwehren waren mit der Bergung des Wracks beschäftigt.

Autofahrerin überschlägt sich mit Wagen und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat sich mit ihrem Wagen in Bramsche im Landkreis Osnabrück mit ihrem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die 22-Jährige sei am Sonntagmorgen mit ihrem Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen überschlug sich, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und blieb dort auf dem Dach liegen. Ein Ersthelfer befreite die Frau aus dem Wrack. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Kurze Zeit später übersah eine 53 Jahre alte Autofahrerin die Unfallstelle und krachte in den auf dem Dach liegenden Wagen und gegen das Auto des Ersthelfers. Sie blieb unverletzt.

Auto kommt von Straße ab und fährt bei Lüneburg in geschlossene Garage

Angetrunken, aber zielsicher: Ein junger Autofahrer hat in Bleckede im Landkreis Lüneburg einen ungewöhnlichen Unfall gebaut. Der 18-Jährige kam am frühen Sonntagmorgen im Ortsteil Garze mit seinem Wagen von der Straße ab und geriet in einen Garten – und brachte das Auto in der dortigen Garage zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Das Problem: Das Garagentor war beim „Einparken“ geschlossen. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einer Promille.

Älteres Ehepaar rettet sich in Hannover aus brennendem Haus

Zwei Senioren haben sich aus ihrem brennenden Haus in Hannover gerettet. Der 92 Jahre alte Mann und die 91 Jahre alte Frau seien während ihres Frühstücks am Sonntagmorgen von Passanten auf den starken Rauch im Obergeschoss ihres Einfamilienhauses aufmerksam gemacht worden, teilte die Feuerwehr mit. Schnell verließen die beiden das Haus. Sie blieben unverletzt.

Die Feuerwehr entdeckte schließlich, dass Möbel im Obergeschoss in Brand geraten waren und löschten das Feuer. Das Obergeschoss ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Wohnung in Oldenburg ausgebrannt

Bei einem Wohnungsbrand in Oldenburg ist ein Mensch verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntagmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Ursache sei noch unklar. Eine 52 Jahre alte Mutter und ihre beiden Kinder konnten sich laut Polizei selbst in Sicherheit bringen. Ihr 15 Jahre alter Sohn wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Ermittler noch unklar.

Betrunken im Kreis Leer die Vorfahrt missachtet: Drei Schwerverletzte

Bei einem Autounfall auf einer Kreuzung in Ostrhauderfehn im Landkreis Leer haben drei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Ein 43 Jahre alter Autofahrer habe am Samstagnachmittag die Vorfahrt missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 72-Jährigen, der mit seiner 68 Jahre alten Ehefrau als Beifahrerin unterwegs war. Alle Beteiligten kamen schwer verletzt in Krankenhäuser - der 72-Jährige per Rettungshubschrauber. Der 43-Jährige war angetrunken, ihm wurde Blut entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Betrug mit Kryptowährung: 67-Jähriger kommt nicht mehr an sein Geld

Ein Fall von Abzocke mit Kryptowährungen hat einen 67-Jährigen aus Rotenburg (Wümme) eine hohe vierstellige Geldsumme gekostet. Eine Fernsehreportage über Kryptowährungen habe den Mann auf diese vermeintliche Investitionsmöglichkeit aufmerksam gemacht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Im Internet stieß der Mann auf eine Website, die „betreute Investments“ anbot, wie die Polizei mitteilte. Nach mehreren telefonischen Beratungen und laut Polizei überzogenen Gewinnversprechen entschloss sich das Opfer, Geld zu investieren. Binnen eines Monates setzte der Mann etwa 7500 Euro ein – auf die er nun den Angaben zufolge keinen Zugriff mehr hat. Angesichts des Hypes um Kryptowährungen wie Bitcoin gibt es immer mehr Berichte von Betrugsfällen. Die Polizei riet, sich bei Zweifeln an der Seriosität eines Anbieters an die zuständige Dienststelle zu wenden.

Betrunken unterwegs – Auto überschlägt sich im Kreis Osnabrück

Ein schwerer Unfall mit einem sich überschlagenden Auto ist für zwei Männer in Melle im Landkreis Osnabrück glimpflich ausgegangen. Der 35 Jahre alte betrunkene Fahrer war mit einem 23 Jahre alten Beifahrer am Samstagnachmittag unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In einer Rechtskurve kam der Wagen der Männer von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto bergen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 35-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille fest. Ihm wurde Blut entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

