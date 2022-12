Messerstiche bei Kampfsportveranstaltung – Mann schwer verletzt

Bremen. In Bremen kam es im Zuschauerbereich der Veranstaltung zu einer Auseinandersetzung. In Stade fuhr ein Mann mit seinem Auto in einen Supermarkt.

Ein 39-Jähriger ist im Zuschauerbereich einer Kampfsportveranstaltung in Bremen-Häfen mit Messerstichen schwer verletzt worden. Bei der Veranstaltung am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen, wobei auf den 39-Jährigen eingestochen wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot und Unterstützung von Kollegen aus Hannover im Einsatz war, fahndet nach Tatverdächtigen und ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen gehören einzelne Beteiligte der Rockerszene an, wie die Polizei weiter mitteilte. Ob dies im Zusammenhang mit der Tat stehe, sei auch Bestandteil der Ermittlungen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

17-Jähriger erst Stunden nach Motorradunfall entdeckt

Ein schwer verletzter 17-Jähriger ist erst mehrere Stunden nach einem Motorradunfall im Emsland gefunden worden. Ein Autofahrer entdeckte den jungen Mann am Sonntagmorgen bei Haren und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 17-Jährige in der Nacht zum Sonntag mit seinem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dann kollidierte er mit einem Werbeschild und blieb an der Unfallstelle liegen. Erst fünf bis sechs Stunden später wurde er gefunden und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Möglicherweise stand der Jugendliche zum Zeitpunkt der Fahrt unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilte. Ein Test ergab am Vormittag einen Wert von 0,35 Promille. Dem 17-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

82-Jährige fährt mit Auto in Supermarkt – hoher Sachschaden

Eine 82-Jährige ist mit ihrem Auto in das Schaufenster eines Supermarktes in Stade gefahren. Beim Einparken am Samstag verwechselte sie wohl Gaspedal und Bremse und fuhr über den Gehweg in das Schaufenster, wie die Polizei mitteilte. Danach legte sie den Rückwärtsgang ein, fuhr eine kleine Böschung hoch und krachte gegen ein Geländer. Die 82-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Weitere Personen haben sich nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de