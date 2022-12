In Gifhorn gefasst: 28-Jähriger wegen Doppelmordes vor Gericht

Hannover. Ende Mai werden die Leichen eines 59-Jährigen und einer 53-Jährigen in Neustadt am Rübenberge gefunden. Der (Stief-)Sohn steht nun vor Gericht.

In einem abgelegenen Haus in Neustadt am Rübenberge sind Ende Mai zwei tote Menschen entdeckt worden. Der zugehörige Prozess vor dem Landgericht Hannover beginnt am Mittwoch. Im Mordverdacht steht der Sohn der Getöteten. (Archivbild)

Weil er seine Mutter und ihren neuen Ehemann erstochen haben soll, muss sich von Mittwoch an ein 28-Jähriger vor dem Landgericht Hannover verantworten. Dem Deutschen wird heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Die getöteten Eheleute waren Ende Mai 2022 in ihrem Haus in der Nähe von Neustadt am Rübenberge nordwestlich von Hannover entdeckt worden, nachdem Angehörige tagelang nichts von ihnen gehört hatten.

Laut Anklage soll sich der Sohn im Mai heimlich in dem Haus versteckt haben. Bei der Heimkehr des Paares soll er zunächst den 59-jährigen Stiefvater überraschend angegriffen haben. Auch die 53 Jahre alte Mutter starb durch Messerstiche.

Als Motiv sieht die Staatsanwaltschaft finanzielle Schwierigkeiten des Angeklagten sowie seine drohende Obdachlosigkeit. Zudem sollen unerfüllte Besitzansprüche an dem ehemaligen Elternhaus eine Rolle gespielt haben. Das Paar wohnte in einem abgelegenen Haus am Rande des Dorfes Hagen. Nach dem Verbrechen geriet der verschwundene Sohn bald ins Visier der Ermittler. Tagelang wurde mit Hochdruck nach dem jungen Mann gefahndet.

Fahndung im Juni erfolgreich: Mutmaßlicher Täter hielt sich in Gifhorn auf

Der mutmaßliche Doppelmörder wurde schließlich am 9. Juni am Bahnhof Gifhorn gefasst, rund 100 Kilometer entfernt vom Tatort. Knapp eine Woche zuvor hatten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Fahndungsaufruf mit Fotos des 28-Jährigen veröffentlicht und davor gewarnt, den möglicherweise bewaffneten Gesuchten anzusprechen.

Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte nach dieser Planung am 23. Februar 2023 verkündet werden. Für den ersten Prozesstag sind nach Angaben einer Gerichtssprecherin noch keine Zeugen geladen.

