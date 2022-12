Niedersachsen: Kleintransporter-Fahrer stirbt bei schwerem Unfall

Marklohe. Ein 56-Jähriger verstarb am Donnerstag noch an der Unfallstelle im Kreis Nienburg. Auf der A7 bei Göttingen krachte ein Auto in ein Räumfahrzeug.

Marklohe: Der Kleintransporter und der Lkw stehen nach dem Unfall an der Straße. Bei dem Zusammenstoß in der Samtgemeinde Weser-Aue ist einer der beiden Fahrer ums Leben gekommen.

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Lkw in der Samtgemeinde Weser-Aue ist einer der beiden Fahrer ums Leben gekommen. Die Fahrerseite des Kleintransporters sei fast völlig zerstört worden und der 56-jährige Fahrer eingeklemmt gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

Der Mann starb am Donnerstagnachmittag noch an der Unfallstelle in Marklohe, nordwestlich von Hannover. Die Fahrerkabine des Lkw wurde demnach ebenfalls stark beschädigt, der 55-jährige Fahrer konnte sie jedoch selbstständig verlassen. Er wurde mit leichten Verletzungen und unter Schock stehend in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall gesehen hatten, mussten vom Kriseninterventionsteam des Landkreises betreut werden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst noch nicht klar. Die Straße war für die Rettung und Bergung für mehrere Stunden gesperrt.

Auto kracht auf A7 in Schneeräumfahrzeug und gerät in Brand

Ein Auto ist auf der Autobahn 7 bei Göttingen in ein Schneeräumfahrzeug gekracht und danach in Flammen aufgegangen. Bei dem Unfall zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord am Donnerstagabend sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Wegen aufwendiger Reinigungs- und Bergungsarbeiten mussten zwei Spuren in Richtung Süden gesperrt werden. Der aufgestaute Verkehr wurde auf der Überholspur am Unfallort vorbeigeleitet. Die Polizei bat darum, der ausgewiesenen Umleitung in Richtung Kassel zu folgen. Zur Unfallursache sowie zur Höhe des Schadens machte der Sprecher zunächst keine Angaben.

Bad Rothenfelde: Auto kommt von Fahrbahn ab – zwei 17-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück sind zwei 17-jährige Frauen schwer verletzt worden. Der Wagen kam am Donnerstagabend in Bad Rothenfelde von der Straße ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 21-jährige Fahrer wurde leicht verletzt im Wagen eingeklemmt. Die beiden jungen Frauen, die mit ihm unterwegs waren, erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann zu schnell gefahren.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de