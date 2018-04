Königskinder: Die Sprösslinge der Königshäuser, Prinz George

Die Sprösslinge der Königshäuser

Royales Familienglück: Am 23. April 2018 hat Herzogin Cathrine, die Frau von Prinz William, das dritte Kind des Paars zur Welt gebracht. It’s a boy! Wie der kleine Bruder von Prinz George und Prinzessin Charlotte heißt, ist noch geheim. In den vergangenen Jahren gab es in vielen Ländern royalen Nachwuchs. Wir zeigen einen Überblick der Nachkommen europäischer Königshäuser.

Foto: Dan Kitwood / Getty Images