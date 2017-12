ZDF plant keinen weiteren Umzug nach Berlin

Mainz Das ZDF plant nach dem Wechsel des "Mittagsmagazins" im Januar in die Hauptstadt keinen weiteren Umzug: "Es ist nicht geplant, weitere Redaktionen nach Berlin zu verlagern", sagte Intendant Thomas Bellut der Deutschen Presse-Agentur. "Der Anlass für den Umzug des "Mittagsmagazins" war, in Berlin mit der ARD eine gemeinsame Produktionsumgebung aufzubauen, die so schlank ist wie noch nie. Und wir können dort jetzt unser "Morgen-" und "Mittagsmagazin" zusammenlegen." Das schaffe Synergie und das ZDF könne gleichzeitig den Anteil politischer Informationen erhöhen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder