Nach Schiffsunfall: Statiker überprüfen Brücke in Duisburg

Duisburg Nach einem Schiffsunglück auf dem Rhein überprüfen Statiker die gesperrte Autobahnbrücke in Duisburg auf mögliche Schäden. "Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Vormittags wissen, ob wir die Sperrung gegen Mittag wieder aufheben können oder nicht", sagte eine Sprecherin des Landesbaubetriebes Straßen.NRW der dpa. Ein Passagierschiff mit 129 Menschen an Bord hatte am späten Abend den linksrheinischen Pfeiler der Autobahnbrücke Baerl gerammt. 27 Menschen wurden laut Polizei verletzt, vier von ihnen schwerer.